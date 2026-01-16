Existe una gran inseguridad en las mujeres que son de frente grande, por lo que siempre optan por el mismo peinado para ocultarlo. No obstante, ello ya quedó atrás con estos 7 peinados que te darán más confianza y que podrás utilizar en todo tipo de evento para lucir hermosa. Si eres de pelo corte este estilo bob largo que es tendencia en enero de este año te favorecerá.

Estos penados no solo disimularán a frente amplia, sino que te favorecerán como en la simetría de la cara, que tu pelo luzca genial y con una textura natural, para que seas la envidia de la fiesta o a cualquier lugar donde vayas, y quizá logres encontrar un estilo en estas opciones, las cuales puedes acompañar con un buen manicure en uña acrílicas cuadradas que van bien con cualquier tono de piel .

Estos son los peinados para disimular la frente amplia

1. Raya central: Con la raya en medio tu frente se verá más pequeña. El peinado es ideal para las mujeres que tienen la cabellera larga.

7 peinados con cabello corto que se ven elegantes, pero sencillos: son fáciles de hacer y te verás hermosa|pinterest

2. Fleco chino: Una de las tendencias y por la cual no gastarás varias horas de tu tiempo planchándolo si eres de cabello rizado.

7 peinados para mujeres con frente grande: la disimula muy bien y se ven hermosos|Pinterest

3. Raya de lado: El truco para que este peinado haga que tu frente luzca más pequeña es darle volumen a la parte que está ladeada.

7 peinados para mujeres con frente grande: la disimula muy bien y se ven hermosos|Pinterest

4. Fleco cortina: Si lo que buscas es ocultar la frente amplia, este es el peinado ideal, siempre y cuando incluya un degrafilado.

7 peinados para mujeres con frente grande: la disimula muy bien y se ven hermosos|Pinterest

5. Crepe: Puede ser contradictorio, pero si el peinado lo haces justo en la parte superior de la frente puede ser una buena opción.

7 peinados para mujeres con frente grande: la disimula muy bien y se ven hermosos|Pinterest

6. Con mechones: Esta moda que tuvo un gran auge en los 90’s regresa para que tu frente no luzca amplia. El plus de este peinado es que te alarga el cutis y disminuye también el tamaño de las mejillas.

7 peinados para mujeres con frente grande: la disimula muy bien y se ven hermosos|Pinterest

7. Curly wet hair: Para este peinado es indispensable el gel y que tu pelo sea rizado. Es un peinado sumamente atrevido, pero te ayudará a que tu frente no se vea amplia.