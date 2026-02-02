9 ideas para remodelar tu terraza y hacerla bellísima, con focos y espacios para sentarte

Cada vez más personas están usando su terraza para darle una remodelación completa y convertirla en un espacio bellísimo para el descanso en su propia casa, con focos y espacios para sentarse e incluso con capacidad para recibir invitados. Por eso, si quieres unirte a esta moda del hogar, te dejamos 9 ideas que te van a inspirar fácilmente.

Especialistas en decoración de interiores, como Elle Decoration y Arhitectural Digest, señalan a las plantas como tus grandes aliadas a la hora de crear un espacio reconfortante en tu propia casa. Además, dependiendo del espacio que tengas, puedes elegir el estilo que más te guste porque, después de todo, es tuyo. Checa estas ideas y combina los detalles que más te gusten para encontrar tu propio diseño.

Estos son los mejores diseños de terrazas con focos

Diseño de terraza bohemia: Ideal para terrazas pequeñas y presupuestos económicos. Incluye cojines grandes en el suelo, pufs ligeros y guirnaldas de focos LED cálidos alrededor del perímetro. Se complementa con plantas en macetas sencillas para crear un ambiente relajado y acogedor.

Diseño de terraza lounge vertical: Pensado para espacios pequeños o medianos con presupuesto económico a medio. Utiliza un banco largo de madera con cojines, focos LED empotrados o spots en pared y un jardín vertical que aprovecha la altura sin saturar el área.

Estos diseños de terrazas con focos se adaptan a espacios pequeños.|Especial/Pinterest

Diseño de terraza cine al aire libre: Perfecto para terrazas pequeñas con alto presupuesto. Integra proyector, sillones de exterior, mantas decorativas y focos empotrados en el suelo combinados con guirnaldas decorativas para una atmósfera nocturna envolvente.

Si tienes presupuesto, puedes instalar un cine en la terraza de tu casa.|(Especial/Pinterest)

Diseño de terraza sala exterior moderna: Recomendado para terrazas medianas con presupuesto medio. Incluye sofá modular impermeable, mesa de centro, alfombra exterior y lámparas solares de diseño junto con focos estratégicos en el piso o muros.

Diseño de terraza jardín zen: Enfocado en terrazas medianas con alto presupuesto. Incorpora una fuente iluminada como punto focal, sillones bajos o bancos curvos, focos direccionables para resaltar plantas y materiales naturales como madera y piedra.

Diseño de terraza comedor chic: Ideal para terrazas medianas con presupuesto económico. Utiliza una mesa plegable o reciclada, sillas combinadas con cojines, lámparas colgantes ligeras y focos solares para cenas al aire libre con estilo.

Diseño de terraza con iluminación estratificada: Funciona en terrazas pequeñas y medianas, con cualquier presupuesto. Combina focos de pared, guirnaldas decorativas y lámparas solares en macetas para crear profundidad y una atmósfera cálida.

Puedes usar alguna de las ideas de diseño para remodelar tu terraza.|Pinterest