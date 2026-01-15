9 peinados que te hacen ver la cara más delgada: además se ven hermosos y elegantes

Este 2026 la tendencia de peinados de mujer serán los que se adapten a los cortes con capas, como es el llamado Mariposa, así como el tipo bob largo que ya está a la moda desde este enero al lucir elegante y sofisticado . No obstante, varias de ellas no buscan seguir la corriente, si no verse y sentirse bien con ellas mismas, como lo es lucir una cara más delgada y afilada.

De acuerdo con un artículo del portal Cosmopolitan, hay varios peinados para que las mujeres luzcan un rostro más delgado, que van desde tipos de pelo con mucho volumen hasta capas laterales desfiladas. Es importante mencionar que se debe evitar a toda costa el cabello liso pegado a la cabeza, ya que ello hará que tu cara se vea ancha. Para acompañar, puedes llevar estos 5 modelos de uñas acrílicas cuadradas que van cono todo tipo de tono de piel .

Estos son los peinados para lucir una cara más delgada

1. Recogido de un costado: Marcar la raya a un lado y recoger con un pasador, mientras que la otra parte se deja suelta.

2. Moño alto: Este tipo de chongo se puede complementar con un flequillo y así lucir un rostro más delgado.

3. Coleta alta: El peinado no solo hace que tu rostro se vea más delgado, sino que le da volumen a tu pelo.

4. Semirecogido: Los dos mechones a un costado enmarcan el rostro y lo estilizan, a tal grado de que se ve más delgado.

5. Bob inclinado: Este no es tanto un peinado, sino un corte de pelo, el cual puedes optar la próxima vez que vayas a la estética.

6. Mechones sueltos: Este estilo es uno de los favoritos por las mujeres para que sus facciones se vean más afiladas.

7. Recogido con diadema: Este objeto, tipo adorno, aportará volumen a tu cabeza y de manera óptica alargará tu rostro.

8. Pelo hacia atrás: El peinado es muy usado durante los eventos especiales y es ideal para adelgazar la cara. No olvides de usar un buen fijador.

9. Largo ondulado. Es un peinado que no pasa de moda, y que además de darle volumen a tu cabello, también estilizará tus rasgos faciales.