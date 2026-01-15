Los 10 colores de uñas en tendencia que ya están dominando los salones de belleza

Apenas llevamos un par de semanas de iniciar el 2026, y ya se saben cuáles son los colores de uñas en tendencia, tonalidades que se han encargado de dominar los salones de belleza y las manicuras de diversos clientes que van a arreglar sus uñas.

Si todavía no sabes cómo arreglar tus uñas, no te preocupes, te revelamos los 10 colores que debes tener en tus manos para estar a la moda; seguramente te van a encantar y querrás usarlos siempre.

¿Cuáles son los colores que son tendencia?

Aunque es una realidad que puedes usar cualquier tonalidad, hay años en los que ciertos colores de uñas se vuelven tendencia, convirtiéndose en parte fundamental de nuestro outfit. Ahora, se han destacado por dominar los salones de belleza; estos son los que más han predominado:

“Cloud Dancer”, color que PANTONE declaró para el 2026. Borgoña, tonalidad oscura que va a dominar. Verde vidrio, elegante y versátil. Marrón y sus diversas variantes de tonalidad. Malva ahumada, estilo sofisticado. Milkys y sus variantes, alternativa para los tonos lechosos y nudes. Azul tenue, algo colorido que es más discreto. Rosa con el efecto cromado. Burdeos, el primo hermano del Borgoña, pero más rojizo con subtonos marrones. Amarillo mantequilla, minimalista y colorido.

Como pudiste ver, existen muchas tonalidades disponibles, estilos variados que podemos emplear en nuestra manicura sin ningún problema, además de adaptarse a los gustos de cada uno y diversos eventos, los cuales ya dominan los salones de belleza.

¿Qué colores de uñas te hacen ver más jóvenes?

Aunque los colores de uñas que ya mencionamos se destacan por ser la tendencia , es bien sabido que hay tonalidades que sobresalen por rejuvenecer nuestras manos. Si buscas ese efecto, se recomienda emplear las siguientes alternativas en tu manicura:

Rojos

Naranjas pastel

Rosas suaves

Nude

No olvides que, además de escoger el color, es importante mantenerlas bien cuidadas e hidratadas, ya que esto permitirá que tengan un aspecto rejuvenecido. En tu siguiente visita a la manicurista, pídele cualquiera de las tonalidades que te recomendamos.