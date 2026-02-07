Así puedes llevar el clavicut desfilado: Ideas y fotos del corte tendencia para 2026

Los cortes de cabello en 2026 apuestan por la naturalidad, el movimiento y la versatilidad. En este contexto, el clavicut desfilado se posiciona como uno de los estilos más pedidos en salones de belleza, gracias a su capacidad para adaptarse a distintos tipos de rostro, texturas y rutinas diarias.

Este corte de cabello cae justo a la altura de la clavícula. Su versión desfilada suma ligereza, volumen controlado y un efecto visual que rejuvenece. Por eso se ha convertido en una de las opciones favoritas tanto para quienes buscan un cambio sutil como para quienes desean renovar por completo su imagen.

Cortes de cabello: ¿Qué es el clavicut desfilado y cómo se logra?

El clavicut es un corte de largo medio que se caracteriza por terminar exactamente a la altura de la clavícula (de ahí su nombre). La versión desfilada se consigue mediante técnicas de desfilado o entresacado que suavizan las puntas y crean capas ligeras sin perder densidad en la base.

El objetivo del corte es aportar movimiento, eliminar el peso excesivo y lograr un acabado más fluido y natural. Aunque se popularizó a nivel global en la última década, sus raíces se remontan a los años 70, cuando los cortes medios con capas suaves comenzaron a imponerse como símbolo de libertad y estilo relajado.

3 formas de lucir el clavicut desfilado en 2026

El corte ha regresado en 2026 con una estética pensada para lucirse tanto con peinados pulidos como con looks al natural.



Clavicut desfilado con flequillo cortina: ideal para enmarcar el rostro y suavizar las facciones. El flequillo se abre en el centro y se integra con el resto del corte, aportando un aire juvenil y elegante.

Clavicut desfilado texturizado: pensado para cabellos lisos u ondulados, incorpora más capas internas para lograr un efecto despeinado, moderno y con mayor volumen visual.

Clavicut desfilado rizado: adapta el largo a la clavícula respetando la forma natural del rizo, con capas estratégicas que evitan el efecto triangular y realzan la definición.