Cómo llevar la manicura color verde wasabi: 5 diseños de uñas bonitos y elegantes

El verde wasabi se posiciona como uno de los tonos más originales y sofisticados dentro de las tendencias 2026 de manicura . A medio camino entre el verde lima y el oliva, este color es una opción ideal para quienes buscan salir de los clásicos sin recurrir a tonos estridentes.

Lejos de ser un color difícil de combinar, el verde wasabi aporta luz a las manos y se adapta tanto a looks urbanos como a estilos más formales. Su versatilidad permite integrarlo en distintos diseños de uñas , desde los más minimalistas hasta los más creativos.

5 diseños de uñas en verde wasabi que son tendencia en 2026

Con brillos: el verde wasabi combinado con partículas brillantes o efecto glitter crea un contraste elegante que realza el color sin sobrecargarlo. Es ideal para eventos nocturnos o para quienes buscan un toque glam sutil.

Francesa: una versión actualizada de la clásica manicura francesa, donde la punta se tiñe de verde wasabi sobre una base nude o transparente. Este diseño aporta frescura y se ve prolijo durante más tiempo.

Con toques metalizados: incorporar detalles en dorado, plateado o efecto cromado eleva el diseño y le da un aire sofisticado, perfecto para una manicura moderna y con personalidad.

Efecto mármol: mezclar el verde wasabi con tonos blancos o beige en un diseño marmolado crea un efecto artístico y delicado, ideal para quienes prefieren uñas originales pero elegantes.

Con líneas discretas: líneas finas en negro, blanco o dorado sobre una base wasabi aportan estructura al diseño sin quitarle protagonismo al color, logrando una estética minimalista y chic.

Los colores naturales marcan la tendencia en manicura 2026

Las tendencias en uñas para 2026 apuestan por una paleta inspirada en la naturaleza, con tonos suaves, orgánicos y armónicos que se alejan de los colores estridentes. Verdes, marrones, beiges y azules apagados se imponen como los grandes protagonistas, ya que transmiten calma, equilibrio y sofisticación.

Este movimiento continúa la línea que marcó el verde oliva en 2025, uno de los colores más elegidos por su versatilidad y elegancia atemporal. Al igual que el verde wasabi, estos tonos naturales combinan con cualquier estación del año y se adaptan a distintos estilos.