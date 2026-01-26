Así puedes quitar el esmalte de uñas si no tienes quitaesmalte paso a paso

Normalmente se piensa que quitar el esmalte de las uñas puede ser un trabajo por demás sencillo si es que contamos con el quitaesmalte adecuado para ello. En ese sentido, ¿te has preguntado qué es lo que tienes que hacer en caso de que no cuentes con él? Si estás metido en este problema, entonces esta información es para ti.

Por increíble que parezca, son muchas las opciones que puedes usar al momento de quitarte el esmalte de uñas. Y si bien los expertos recomiendan el uso del quitaesmalte, también existen algunas posibilidades que bien puedes tener en cuenta en caso de que necesites quitarte este químico de tus manos.

¿Cómo quitarme el esmalte de uñas si no tengo quitaesmalte?

Uso de alcohol: Expertos en la materia consideran que el uso de alcohol o desinfectante para manos puede ser importante al momento de quitarte el esmalte de las uñas, por lo que solo deberás aplicar un poco y, mediante el uso de un algodón, frotar suavemente hasta que veas que desaparece por completo.

Acetona casera : Si cuentas con acetona en tu casa, es posible que puedas desaparecer el esmalte de tus uñas como sustituto del quitaesmalte. En ese sentido, tendrás que aplicar un poco sobre un algodón y, después, presionar fuerte sobre la uña durante unos segundos. Finalmente, tendrás que frotar para eliminar el resto del esmalte.

: Si cuentas con acetona en tu casa, es posible que puedas desaparecer el esmalte de tus uñas como sustituto del quitaesmalte. En ese sentido, tendrás que aplicar un poco sobre un algodón y, después, presionar fuerte sobre la uña durante unos segundos. Finalmente, tendrás que frotar para eliminar el resto del esmalte. Vinagre y limón: Finalmente, otro método que se ha vuelto viral en las redes sociales guarda relación con el uso del vinagre y el limón, mismos que seguro tienes en tu hogar. Aquí, tendrás que mezclar partes iguales y sumergir un algodón en la mezcla para, posteriormente, colocarlo sobre la uña durante un par de minutos para, después, comenzar a frotar suavemente.

¿Puedo usar pasta de dientes para quitarme el esmalte de uñas?

La respuesta es sí, pues este producto no solo ayuda a limpiar los dientes, sino también a eliminar por completo el esmalte de las uñas . Lo único que tienes que hacer es poner una pequeña cantidad de pasta en la uña y frotar mediante un cepillo de forma suave, lo cual hará que el esmalte desaparezca poco a poco de tu mano.