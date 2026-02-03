Así puedes decorar tu hogar con piezas vintage, la tendencia en el 2026

En el 2025 se quedó el minimalismo; en el 2026 llega la tendencia del maximalismo, dominando la ropa, el maquillaje y, claramente, el diseño de interiores. Ante este estilo, la llegada de piezas vintage va a ser primordial, permitiendo aprovechar artículos antiguos para crear un ambiente único.

Para que puedas emplear los artículos vintage, te detallaremos cómo puedes usarlos adecuadamente para poder decorar tu hogar, empleando unos sencillos consejos que te serán de gran utilidad.

¿Cómo decorar tu hogar al estilo vintage?

Aunque las piezas vintage son la tendencia para decorar tu hogar, es importante saber cómo usarlas apropiadamente para que tenga un aspecto moderno y contemporáneo, evitando que las habitaciones puedan adquirir un estilo viejo o descuidado. Considera hacer los siguientes consejos:

Los espejos vintage se van a convertir en los protagonistas de la decoración en el 2026; te ayudarán a obtener más espacio visualmente. Selecciona aquellos con diseños en madera o con marcos dorados.

te ayudarán a obtener más espacio visualmente. Selecciona aquellos con diseños en madera o con marcos dorados. Mezclar elementos metálicos para incorporar muebles de madera y azulejos. Aplica la mezcla de mezclar artículos antiguos con lo actual.

Los acabados mate van a ser la tendencia.

Todo lo que incorpores debe formar parte de una paleta de colores cromática para que el estilo se vea bien.

Recuerda que los elementos vintage son acentos dentro de la decoración, pero no es la totalidad.

Ante todo, prioriza la calidad por encima de la cantidad. Recuerda que buscamos que cada artículo pueda ser admirado, evitando que se genere la saturación visual.

¿Qué es el estilo maximalista?

Al inicio del artículo mencionamos que decorar tu hogar con piezas vintage forma parte del estilo maximalista que va a ser tendencia en el año. A diferencia del minimalismo, donde se usaban los mismos colores y texturas, el maximalismo se destaca por la combinación de colores intensos, texturas llamativas y piezas únicas, rompiendo con la rigidez excesiva de antes.

Con dicho estilo podemos llenar los hogares de carácter y estilo, logrando que sea visualmente atractiva para las personas. No esperes más y aprovecha todos los consejos que te damos para que puedas usar el estilo que va a estar de moda.