Esto debe tener un desayuno perfecto, según estudio de Harvard

Cuando se trata de alimentación, las personas de forma inmediata piensan en el desayuno , el cual es considerado uno de los más importantes durante el día. Incluso, varios expertos han asegurado que se deben consumir cosas saludables y del agrado de las personas.

Por ese motivo, la médica Monique Tello, quien es instructora clínica en la Facultad de Medicina de Harvard ha confirmado que el desayuno es fundamental para la salud de las personas y el cuidado físico en general.

Ya que si el desayuno se hace de forma correcta aportar energía, también reduce el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad y los trastornos cardiovasculares, por lo que se debe revisar lo que se consume por las mañanas.

¿Qué debe llevar el desayuno ideal?

Además, la experta compartió el desayuno ideal de acuerdo a los estudios hechos por Harvard, el cual se forma con una combinación de vegetales, frutas frescas, cereales integrales sin procesar, proteínas y grasas saludables. La idea, es que estos alimentos van a brindar la cantidad adecuada de fibras, vitaminas y minerales que necesita el cuerpo para funcionar de forma ideal.

Cabe mencionar que la experta en el tema, ha asegurado que el objetivo de cumplir con esto en el desayuno, es mantener niveles estables de azúcar en sangre y ayudar a que el metabolismo funcioné de forma adecuada.

Entre las ideas que ha compartido Monique, el desayuno ideal debe estar formado por yogur griego bajo en azúcar, el cual debe ir acompañado de granola con bajo contenido de azúcares añadidos, nueces sin sal, semillas y trozos de fruta fresca. También se le puede sumar zanahoria rallada o col rizada.

Además, advirtió que comer ciertas cosas a la hora del desayuno son extras que no ayudan al aporte nutricional, algunos ejemplos de esto son las donas, panqueques, panes blancos y los cereales que se venden en cajas comerciales.

También se ha mencionado que se debe consumir en menor cantidad carnes procesadas como tocinos, salchichas, jamón entre otros, ya que pueden representar un riesgo para la salud.

