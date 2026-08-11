6 dibujos para colorear y actividades de Paw Patrol: The Dino Movie, gratis para descargar e imprimir

Poco antes del estreno en cines de la película Paw Patrol: The Dino Movie, se han lanzado varios kits de actividades y dibujos para colorear de la Patrulla de Cachorros. Estos recursos están destinados para los pequeños fans de la franquicia y son gratis para descargar e imprimir; a continuación te compartimos algunos de los mejores.

Las ideas que aquí te mostraremos las encuentras listas para descargar con alta calidad y de manera gratuita en el sitio web oficial de Paw Patrol: The Dino Movie. Puedes elegir tus favoritas para disfrutar con tus hijos, primos pequeños o sobrinos, o incluso utilizarlas para poner actividades en una fiesta infantil.

6 dibujos para colorear y actividades de Paw Patrol: The Dino Movie

|Crédito: Spin Master

1. Hoja para colorear con personajes de la película

La primera opción de nuestra lista es una imagen para colorear que puede hallarse en el sitio web oficial de Paw Patrol: The Dino Movie para tener en formato PDF. Presenta a algunos de nuestros personajes favoritos, como Marshall y Skye, con nuevos amigos.

2. Máscaras de cachorros, entre las actividades de Paw Patrol: The Dino Movie

|Crédito: Spin Master

Una gran idea para divertirse con manualidades, expresarse y con amigos, consiste en recortar y decorar máscaras inspiradas en los personajes de la Patrulla de Cachorros. Se tiene que recortar por las líneas punteadas con mucho cuidado y agregar cordones para que se sostengan.

3. Colorea escenas de la película

|Crédito: Spin Master

Este es otro de los dibujos que se encuentran disponibles por el estreno de la película. Podemos ver a uno de los personajes, literalmente, montando un dinosaurio.

4. Instrucciones para hacer placas

|Crédito: Spin Master

Puedes hacer un proyecto de placas como las que usan los personajes de Paw Patrol, ya sea para una fiesta infantil o para organizar una dinámica; en el sitio web oficial, por ejemplo, proponen hacer un juego de "Papa caliente" con una placa de cachorro.

5. Marshall y Rex

|Crédito: Spin Master

En la nueva película, gran parte de la acción se concentra en el personaje de Rex, un cachorro que tiene la habilidad de comunicarse con los dinosaurios. Aquí podemos verlo con Marshall.

6. Laberinto de Paw Patrol

|Crédito: Spin Master

Además de las hojas para colorear, puedes encontrar actividades muy sencillas y llenas de color, como este laberinto para ayudar a Marshall a encontrar al dinosaurio Rhubarb.