Estas son las diferencias entre el rubber y gelish en la manicura

El rubber y el gelish son productos completamente diferentes; aunque ambos se aplican en la manicura para darles un mejor aspecto, cuentan con características únicas que debemos considerar para mejorar el estado de nuestra uña.

Para que puedas identificar sus funciones, te detallaremos cuáles son las diferencias de ambos productos. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dejar al respecto.

¿Qué diferencias hay entre el rubber y el gelish?

Por un lado, el rubber se destaca por ser un producto que tiene una gran densidad, el cual se suele emplear para darle mayor volumen, hacer más resistente y proporcionarles fuerza a la manicura, siendo una gran opción para quienes tienen uñas frágiles o quebradizas.

El gelish se describe como un esmalte semipermanente; su aplicación es idéntica a la del esmalte tradicional, pero para su secado se debe hacer con una lámpara de luz UV; de lo contrario, nunca se va a secar. Se destaca por ser un producto que es resistente y genera una capa flexible, diferencias muy específicas.

Podríamos decir que, con respecto a ambos artículos, la única característica que pueden compartir es que necesitan de la luz UV o LED para poder endurecerlo y que se adhiera mejor a la uña; de lo contrario, no va a funcionar.

¿Qué es mejor, rubber o gelish?

El rubber y el gelish son buenas opciones, pero todo dependerá de la necesidad que tengas en tu manicura. Por ejemplo, si tienes uñas débiles o quebradizas, puedes emplear el rubber; de esta manera vas a evitar que se puedan romper fácilmente. En algunos casos, suele aplicarse para adherir extensiones o para reconstruir uñas que ya están rotas.

Mientras que el gelish, si tienes uñas fuertes, pero quieres darles un poco de color, esa es la mejor alternativa. Igualmente, es posible emplear ambos productos para lograr una base fuerte y finalmente agregarle algún color encima. Ahora que ya conoces las diferencias, podrás aplicar los productos que más requiera tu manicura .