Diseños de uñas confeti, el estilo más divertido de la moda en 2026; conoce los mejores estilos

Una de las razones por las cuales los diseños de uñas se han vuelto tan importantes en el mundo de la moda tanto en hombres como en mujeres deriva de la amplia gama de posibilidades que existen para adornar esta parte del cuerpo. Un ejemplo de lo anterior es este diseño confeti, el cual planea acaparar las miradas en 2026.

El diseño de uñas confeti ha existido a lo largo de los últimos años; sin embargo, se espera que sea en este 2026 cuando acapare las portadas a nivel internacional, sobre todo, por el uso que la cantante Dua Lipa le ha entregado a lo largo del mundo. Si quieres conocer más respecto a este estilo, entonces quédate con nosotros.

¿Qué es y cómo se realiza el diseño de uñas confeti?

Se trata de una tendencia creativa, atrevida y a su vez, lo suficientemente divertida como para volverse una de las favoritas del público. Ya sea en primavera o verano, la realidad es que dicho estilo ha logrado generar un nivel de conversación alto y lo anterior se debe, en gran medida, a la forma en cómo Dua Lipa lo ha potenciado.

El portal Glamour menciona que esta obra es cortesía de la manicurista Michelle Humphrey, quien gracias a su creatividad compuso un diseño que consiste en diminutos puntos de distintos colores y bajo diferentes tamaños que se aplican, principalmente, sobre una base de color blanco y ultra brillante, lo cual hace que el estilo luzca aún más.

3 diseños de uñas que puedes utilizar en 2026

Los colores predominantes son el rojo, azul, amirllo y fucsia; sin embargo, puedes utilizar los que más sean de tu agrado. Vale decir, además, que este estilo puede utilizarse tanto en uñas cortas como largas, motivo por el cual será tu decisión escoger la que más sea de tu agrado de acuerdo con lo que desees presentar con los demás.

Confeti del mismo color en cada uña: Puedes decorar tus uñas de un mismo color en cada una de estas para que, al final, tu mano luzca con una tonalidad distinta en cada dedo.

Tamaños chicos en una uña y grandes en otra: Si lo que quieres es dar una proyección distinta, puedes optar por tamaños diferentes en cada una de tus uñas.

Colores primarios en una mano y secundarios en la otra: Si eres amante de los colores, puedes utilizar las tonalidades primarias en tu mano "favorita" y dejar los secundarios para la otra.

¿Cuál es la inspiración detrás del diseño de uñas confeti?

Tal y como su nombre lo menciona, la inspiración principal del diseño de uñas confeti se basa principalmente en los papeles de colores que se lanzan en las fiestas y celebraciones. Ante ello, estos papeles hacen su “transformación” a puntos diminutos, destellos o manchas que hacen de tus uñas las más espectaculares de todas.