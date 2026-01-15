5 diseños de uñas con ‘cotton candy’, un estilo muy juvenil y colorido

Los diseños de uñas con el estilo ‘cotton candy’ se destacan por ser la combinación de los colores azul, rosa y blanco en tonalidades pastel, generando ese efecto esponjoso y visualmente similar al deseado dulce.

Aunque podría parecer que se trata de un estilo colorido, es real que podemos adaptarlo a diversos diseños, logrando que sea una alternativa juvenil y colorida para cualquier ocasión importante.

¿Qué diseños de uñas con ‘cotton candy’ puedo usar?

Como ya lo hemos mencionado, los diseños de uñas con ‘cotton candy’ es posible emplearlos con diversos estilos, logrando adaptarlos a nuestros gustos y eventos importantes que tengamos contemplados. Considera las siguientes alternativas que se destacan por ser juveniles y coloridos:

Pide el difuminado de los colores azul cielo, rosa y blanco, para finalmente darle un brillo intenso con el efecto “glazed”.

Si quieres algo más especial, pide el efecto “aura” con las tonalidades anteriores. Ya sea que el color central sea el rosa, y se difumine con un azul pastel.

Para los amantes del “cat eye”, pueden usar la base de las tonalidades anteriores y encima colocar el efecto.

Si quieren algo más sutil. Entonces pidan el uso de un barniz con destellos azules y rosas para después hacer un efecto de neblina o marmoleado con la tonalidad.

Por último, puedes optar por glitter de color azul, rosa y blanco para darle ese brillo que tanto quieres. Otra buena alternativa juvenil y colorida.

¿Las uñas de gel debilitan las uñas?

La manicura con gel tiene la principal ventaja de ser más duradera y de darle un aspecto más natural a tus uñas, pero hay que tener cuidado al momento de hacerlo. Primero hay que ir con expertos para que nos hagan una buena aplicación.

Usualmente, el daño viene cuando se hace el limado de la uña para que la aplicación sea más duradera. Pero otro factor que puede lastimar nuestras manicuras es sin duda cuando se retiran incorrectamente o las arrancamos, ya que puede debilitarlas y las hace propensas a descamarse. Considerando lo anterior, siempre acude con expertos actualizados para que al hacerte tus diseños de uñas con ‘cotton candy’ evitemos dañar nuestras manos.