¡No las utilices! Los diseños de uñas que YA NO estarán de moda en 2026

Una constante que existe en el mundo de la moda es que nada dura para siempre y que los cambios están prácticamente a la orden del día. Si tú eres amante de la moda y quieres formar parte de las nuevas tendencias, aquí conocerás los diseños de uñas que ya no serán populares en 2026.

Mientras que durante el año pasado algunos diseños de uñas destacaron por ser realmente espectaculares, para el 2026 la moda podría tener una metamorfosis por demás interesante que hará que algunos colores, estilos y formas dejen de ser tendencia en las redes sociales. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de esto?

¿Qué diseños de uñas ya no estarán de moda en 2026?

Uñas XL: Si bien en 2025 las uñas extralargas dominaron gran parte de las pasarelas gracias a su impacto estético y visual, la realidad es que, para este 2026, se vislumbran como poco prácticas, lo cual hace que su permanencia en el mundo de la moda se deje de un lado según los expertos.

Patrones saturados: Aquellos diseños por demás marcados, como los plaid y los argyle, tendrán la percepción de ser anticuados durante el 2026. Y es que, pese a tener un historial clásico, la realidad es que las versiones saturadas ya son poco actuales debido a que pesadez, sobre todo en el apartado visual.

Diseños maximalistas: Las combinaciones de textura, así como los nail art sin pausa, pasarán de ser la moda en 2025 a dejar de aparecer paulatinamente en 2026. Se espera que este año lo que se adueñe de la moda sea la sutileza, por lo que dicho estilo queda por demás superado en este apartado.

¿Qué ocurrirá con los tonos neón en 2026?

Según indica el portal Glamour25, el diseño de uñas para el 2026 implica que los tonos neones también desaparecerán poco a poco con el paso de los meses. Y es que, mientras estos destacaron por ser divertidos en 2025, la realidad es que, en estos momentos, su fuerte intensidad ya no forma parte de las tendencias para este año.