Los 5 diseños de uñas de encaje que son elegantes y van a dominar el 2026

Durante algún tiempo parecía que los diseños de uñas de encaje ya habían pasado de moda, siendo olvidadas completamente del mundo de la manicura. Pero eso quedó en el pasado, puesto que regresaron en pleno 2026, con más fuerza al ser un estilo que regresará a los salones de belleza.

Si deseas implementarlo en tu estilo, entonces prepárate, porque te vamos a compartir 5 alternativas distintas que son elegantes, logrando emplearlas en cualquier evento u ocasión especial.

¿Cuáles son los diseños de uñas de encaje que debes usar?

En la actualidad, existen muchos diseños de uñas de encaje que se destacan por ser alternativas elegantes para usar; a diferencia de antes, que eran estilos muy llenos que podían verse informales, ahora podemos encontrar opciones más sofisticadas. Estas son las variantes más elegantes que puedes usar en el 2026:

Encaje de colores: Usualmente, se piensa que solamente puede ser de color blanco, pero puedes optar por usarlo en negro, rojo o en las tonalidades que haya disponible.

Uñas almendradas y encaje negro: Sobre la base nude de tu uña, coloca un encaje negro en todas las uñas; parecerá que traes una tonalidad ahumada.

Encaje fusionado con el polka dots: El estilo de polka dots se destaca por tener un patrón de lunares; ahora es posible darle ese efecto de encaje traslúcido; va a parecer que tienes unos guantes puestos.

Encaje en un par de uñas: No es necesario colocar el diseño en todas las uñas; puedes optar por decorar solamente una para mantener un estilo minimalista y formal en el 2026.

Combinado con el diseño francés: Sobre tu uña nude, pide que te hagan el francés con el encaje; va a lucir espectacular en tus manos y muy elegante.

¿Cómo cuidar y fortalecer las uñas?

Es importante que al momento de hacerlos diseños de uñas de encaje , las cuidemos apropiadamente, para que duren más tiempo y puedas disfrutar de ellas por más tiempo, así que considera las siguientes alternativas: