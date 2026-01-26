10 diseños de uñas para oficina discretos que se ven caros

Cuando pensamos en diseños de uñas para la oficina, pensamos que deben ser aburridos o muy sencillos, pero no es así; en la actualidad ya existen estilos que podemos seleccionar, que se destacan por ser discretos y al mismo tiempo se ven caros en tu manicura.

Para que aproveches el momento, te explicaremos algunos estilos que puedes optar, alternativas que te harán lucir muy elegante a cualquier lugar que vayas o dentro de tu trabajo.

¿Qué tipo de uñas se ven más elegantes?

En la actualidad ya hay una amplia gama de diseños de uñas, estilos completamente distintos entre ellos, permitiendo que cada uno de ellos se adapte a los gustos de cada persona. Si deseas estilos para oficina que sean discretos y se vean caros, considera las siguientes recomendaciones:



Micro French: Una gran opción que se adapta a las uñas cortas o largas. Además de poder hacerlo más llamativo con la aplicación de efectos.

Uso de destellos y moños: Sobre una base de color nude, pide que te agreguen ese tipo de detalles; van a ser visualmente atractivos y tiernos.

Aura nails con detalles dorados: Una gran opción para aquellos que aman el brillo y el color oro, ideales para decorar tu manicura.

Ondas marrón: Sobre las uñas nude, pide que te hagan líneas onduladas en tonalidades marrón y blanco.

Arte botánico: Pide que te dibujen ramas; tendrá un aspecto creativo y elegante.

De tonos pasteles, pide que te dibujes la gama monocromática.

Estrellas cromadas: puedes usarlas en todas las uñas o en un solo par.

Si quieres mantener para la fiesta del 14 de febrero, pide que te hagan el estilo “Polka dot” con pequeños corazones metálicos.

Para quienes quieran usar solamente el ‘cat eye’ en dorado, pueden hacerlo en todas las uñas.

Pide el estilo francés invertido, colocando una línea pegada a la cutícula con cromado en dorado.

¿Qué color de uñas te hace ver más joven?

La realidad es que cualquier color te puede hacer ver bien, pero habrá ciertas tonalidades que se encargarán de rejuvenecer tus manos. Para lograr ese efecto en tu manicura, se recomienda optar por tonalidades claras y neutras; además, son tonalidades muy elegantes para poder llevar a la oficina.

Ya conoces cuáles son los diseños de uñas que se destacan por ser discretos y porque se ven caros, siendo una gran oportunidad para lucir unas manos impecables y hermosas. Dinos, ¿cuál planeas usar en tu próxima visita al salón de belleza?