Los mejores diseños de uñas para llevar la manicura Chocolate Glazed

El mundo de la manicura es muy versátil por lo que constantemente las tendencias se van cambiando. En este caso lo que está en auge son el diseño de uñas Chocolate Glazed o glazed donut nails. Es una versión cálida y elegante para el invierno.

Lo que se utiliza son tonos marrones y un acabado iridiscente. Las chocolate glazed tiene un estilo pulido y lujoso. Para lograrlas debes aplicar una o dos capas de una base de color marrón y en la última capa frotar un polco cromado o perlado.

¿Cuáles son los diseños de uñas “Chocolate glazed”?

Glaseado chocolate clásico

Aquí nos encontramos con una versión muy pura. En el color de base tienes que colocar un marrón muy oscuro. Sobre el mismo tienes que colocar el velo iridiscente del cromo destacado. Es un diseño ideal para que lleves en la noche y combina a la perfección con prendas de punto en tonos crema y beige.

El mocha latte glaseado

Este es un estilo suave y de día, puedes usarlo en tu vida diaria o de oficina. Tienes que utilizar un tono marrón medio que se asemeje a un café con leche. El acabado es más discreto y funciona en cualquier tipo de uña. Por eso, si aún no te animas a un estilo más notorio, esta es la puerta de entrada perfecta a la tendencia.

Francesa chocolate glazed

Otro estilo puede ser este que es minimalista y muy sofisticada que queda bien en cualquier ocasión. Se debe realizar en una base clara, se realiza la línea de la manicura francesa con el esmalte marrón y se aplica el polvo de cromo sobre toda la uña. Una gran elección para estar en tendencia sin usar el color oscuro en toda la uña.

El degradado glaseado

Por último, tenemos una manicura ideal para eventos y fiestas. Tienes que crear un efecto degradado en la uña que va desde un tono nude en la base hasta un marrón oscuro en la punta. Luego tienes que aplicar el polvo de cromo sobre toda la uña.

