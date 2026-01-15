5 diseños de uñas en color amarillo que debes usar en la oficina en el inicio de año

El color amarillo es una tonalidad alegre, que se destaca por representar esos días llenos de sol y paisajes verdes. En algunas situaciones podría resultar informal, pero no es así, puesto que puedes adecuarlo a diseños de uñas sofisticados para cualquier ocasión.

Es así que te vamos a relatar qué estilos puedes usar, opciones ideales cuando los quieres usar en la oficina durante el inicio de año. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dejar.

¿Qué diseños de uñas puedo usar?

El color amarillo, al ser usado correctamente y colorido al mismo tiempo en diseños de uñas, es capaz de darnos un efecto elegante, ideal para poder usar en la oficina. Para que lo puedas usar en el inicio de año, te recomendamos hacer los siguiente:

Fusiona un color amarillo mantequilla con un efecto glazzed. Además de lucir colorido, obtendrá un sutil brillo que a todos les encantará.

Pide que te hagan un francés en amarillo. Usualmente podría recomendarse el efecto degradado, pero yo no te lo recomiendo, puesto que al no hacerse correctamente podría lucir sucio. Mejor vamos a la opción segura.

Si quieres algo más cute, solicita que te agreguen una base nude y encima que coloquen pequeños dibujos de girasoles.

Para darle más color con un estilo minimalista, pide la combinación aura. En el centro difumina el color naranja con el amarillo.

Por último, tenemos la alternativa de usar un amarillo pastel y decorarlo encima con pequeña pedrería.

¿Con qué combinar el color amarillo?

Es posible que al hacerte cualquier de los diseños de uñas, deseas combinarlo con tu outfit de la semana, por suerte es posible hacer múltiples combinaciones con tonalidades diferentes, permitiendo que sea ideal para usarlo en la oficina. Así que considera usar las siguientes opciones:

Verde menta

Verde oliva

Azul cielo

Tonos pastel.

Gris.

Es cierto que lo puedes combinar con todos los colores; todo depende de los gustos. No dejes pasar el tiempo para que uses dichos estilos durante el inicio de año .