5 diseños de uñas rojas que puedes usar en la oficina por ser elegantes

Los diseños de uñas rojas son una gran alternativa que podemos optar al momento de buscar un estilo para usar en la oficina, puesto que son tonalidades elegantes que suelen representar la confianza y la fuerza de quien lo porta en sus manos.

Aunque no lo parezca, en la actualidad es posible encontrarnos con todo tipo de estilos, permitiendo tener un catálogo amplio para decorar nuestras manos con la tonalidad. Así que toma nota para que descubras las alternativas que puedes seleccionar.

¿Qué diseños de uñas rojas puedes usar?

Si pensabas que había pocas alternativas para tener diseños de uñas rojas, no es así, puesto que existen muchos estilos que puedes optar para no emplear el clásico color liso en tus uñas. Así que toma nota de las recomendaciones elegantes que te vamos a dar para que los uses en la oficina:

Polka dot: Sobre una uña roja o cherry, pide que dibujen lunares blancos para que sobresalgan.

Dorado con rojo: Como base pide una uña dorada con efecto cat eye, y en la punta de la uña, agrega el efecto red glass nails.

Marmoleada: Es otra alternativa que se puede destacar, donde se mezclan gotas de rojo y blanco sobre la uña, dando ese efecto similar a la piedra.

Degradado: Un estilo más llamativo, similar al francés. Pide que gran parte del color se enfoque en la punta para que sea degradado hacia la cutícula.

Animal print: Si quieres algo más vistoso, mezcla un fondo de cat eye en rojo o vino, y encima debes agregar manchas de leopardo.

¿Qué significa tener rojas las uñas?

En un reconocido portal de belleza, detalla que existe la famosa “teoría de las uñas rojas”, que se destaca por ser una tonalidad que, al ser llevada en nuestras manos, seremos ganadoras de elogios y miradas a nosotros, además de ser una tonalidad que se relaciona con el amor y la pasión.

Por otro lado, se destaca por ser atrevido, por lo que representa la confianza y atracción. Por esa razón, los diseños de uñas rojas se convierten en la mejor alternativa para usar en la oficina, puesto que son elegantes y llamativas.