Diseño de uñas rojas; estas son las dos RAZONES por las que se han vuelto las favoritas en 2026

El diseño de uñas rojas ha sido uno de los clásicos más interesantes e importantes que México ha tenido a lo largo de los últimos años; sin embargo, se espera que, para este 2026, la tendencia de este color de uñas sea aún más grande gracias a dos razones específicas, mismas que debes conocer a la perfección.

En primera instancia, vale decir que el diseño de uñas rojas suele combinar con prácticamente cualquier estilo de ropa, por lo que se asemeja a la perfección con el apartado de la moda que más sea de tu gusto. Y, más allá de esto, el diseño con este color se asocia directamente a dos razones que son poco conocidas, pero muy efectivas.

¿Por qué el diseño de uñas rojas será el favorito en 2026?

Distintos amantes de la moda y la belleza han utilizado sus redes sociales para explorar la idea de que el diseño de uñas rojas se asocia directamente con la psicología del color, la cual indica que esta tonalidad entrega la sensualidad y la fuerza suficiente para acaparar las miradas en cualquier punto en donde se esté.

Te puede interesar: Los 5 diseños de uñas más románticos para una novia

Todo inició gracias a Robyn DelMonte, creadora de contenido que aseguró que recibía más atención del público cuando utilizaba un diseño de uñas rojas, por lo que considera que este color no solo se asocia a una figura femenina, sino que también guarda relación con una mayor atracción y confianza en sí misma.

Ante esta situación, y más allá de que distintos diseños han logrado mantenerse en tendencia, la realidad es que el diseño de uñas ha logrado acaparar nuevamente las miradas en este inicio del 2026, por lo que se espera que su popularidad aumente conforme el paso de las semanas y muy cerca de la llegada de la primavera.

¿Respaldo científico comprueba la atracción hacia el diseño de uñas rojas?

Un estudio publicado en el 2008, a través de la Revista de Personalidad y Psicología Social, detalló que los hombres suelen ver más atractivas a las mujeres que se visten o, bien, que utilizan el rojo como uno de sus colores predilectos incluso de forma inconsciente, lo cual podría respaldar la teoría del diseño de uñas rojas.