Los ejercicios que debes hacer y evitar después de los 40 años

Llega una cierta edad en que las personas comienzan a creer que se tienen ciertas limitaciones al momento de realizar ejercicios . Sin embargo, lo que muchos no saben, es que algunos ejercicios se adaptan para que el cuerpo siga ejercitándose de forma correcta sin correr riesgos.

Lo cierto es que no importa la edad que se tenga, siempre es ideal contar con una guía para realizar cualquier tipo de actividad para evitar una posible lesión. Aunque, cuando las personas tienen 40 años , las condiciones son completamente diferentes, pues el estrés se convierte en el protagonista de sus días, por lo que en muchas ocasiones las recuperaciones son más complejas.

La Resolana | El Capi Pérez no perdona y hace las mejores imitaciones de los atletas que participan en la novena temporada de Exatlón México

¿Cómo cuidarte al hacer ejercicio a los 40 años?

Por tal razón, aquí te diremos cuáles son esos ejercicios que se pueden hacer, cuando se tiene 40 años y se busca tener fuerza y relajación. Entre los ejercicios más destacados se encuentran sentadillas, desplantes, presses, remo y peso corporal, los cuales ayudan a conservar masa muscular, al tiempo que cuidan las articulaciones, evitando posibles lesiones.

Los expertos han recomendado que a esa edad ya no se trata de cargar pesado, sino de hacer bien los ejercicios y ser paciente. La clave está en trabajar la capacidad cardiovascular, por lo que se recomienda hacer algunas sesiones cortas de intensidad moderada o intervalos que estén bien programados en todo momento.

Una opción muy recomendada para las personas de dicha edad son las caminatas durante el día, subir escaleras y moverte fuera del horario habitual para mejorar el rendimiento.

Entre los consejos que se deben de poner en práctica, es realizar ejercicios de bajo impacto, hacer caminatas o en caso de correr, que sean distancias moderadas, se trata de relajar el cuerpo y mantenerlo activo, no de llevarlo al límite, pues esto puede acabar en una lesión.

