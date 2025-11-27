Elektra remata esta pantalla económica HD con MSI, para ver la novela en buena calidad

Hay una pantalla JVC económica que está con rebaja en Elektra. La tienda sorprende con un descuento de casi $1,000 pesos a su precio ya bajo. Así que, si estás buscando una pantalla buena, bonita y barata, para ver novelas, entonces esta es la ideal.

¿Cuál es la pantalla económica que está en oferta en Elektra?

La pantalla JVC es de 32 pulgadas, suficiente para habitaciones pequeñas. Es la del modelo SI32RF, que cuenta con tecnología de última generación y no le pide nada a las grandes pantallotas del año.

(ESPECIAL) Así es la pantalla JVC que está en oferta en Elektra.

De acuerdo con la descripción del producto de la tienda, estas son las características de la pantalla que debes checar:

Tiene tecnología HD : es suficiende para ver series, novelas y películas en buena calidad de imagen.

: es suficiende para ver series, novelas y películas en buena calidad de imagen. Tiene ROKU TV : es un sistema operativo fácil de mover y que soporta varias aplicaciones de streaming, como HBO Max y Disney Plus.

: es un sistema operativo fácil de mover y que soporta varias aplicaciones de streaming, como HBO Max y Disney Plus. Cuenta con todas las conexiones necesarias para expandir tu contenido, como HDMI y USB, para conectar tu celular o un DVD, en caso de que quieras ver más producciones.

¿Cuál es el precio de la pantalla JVC económica?

El costo de la pantalla JVC de 32 pulgadas es de solo $2,659 pesos. Elektra la vende baratísima y todavía le rebajó $670 pesos para que todos se compren una.

(ESPECIAL) Este es el precio de la pantalla JVC en Elektra.

Además, tiene la opción de pagarla hasta en 6 meses sin intereses, pagando con tarjetas bancarias (puedes ver cuáles son en la página oficial de la tienda).

O también es posible pagarla en 100 semanas de solo $48 pesitos. Solo debes pedir el Préstamo Elektra para comenzar a disfrutar de la pantalla hoy mismo.