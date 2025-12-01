Elektra tiene en rebaja este 2 pack de almohadas y están comodísimas
Si quieres mejorar tu descanso sin gastar de más, debes conocer la increíble promoción que acaba de publicar la tienda Elektra. Checa las características.
Si estabas buscando renovar tus cojines de cama sin gastar de más, esta promoción de Elektra te va a encantar. La tienda acaba de publicar un pack de dos almohadas Spring Air en rebaja y no solo se destacan por lo cómodas que son, sino que además son ideales para mejorar tu descanso desde la primera noche.
Por solo $799 puedes llevarte un par de almohadas en caja Spring Air Cozy, y aprovechar este increíble descuento, ya que antes se vendían a $999. En su sitio web, Elektra asegura que con esta compra podrás "dormir como oso y experimentar un descanso en las nubes".
Las principales características de las almohadas Spring Air que ofrece Elektra
De acuerdo al portal, estas almohadas son ideales para un descanso profundo y reparador gracias a su tecnología exclusiva e innovadora de la fibra del relleno, que logra el sustituto perfecto y el confort de la pluma de pecho de ganso, ofreciendo la sensación de estar flotando mientras duermes, siendo el cojín más cómodo.
La composición de la almohada tamaño estándar crea una microestructura más densa, absorbente, suave y flexible logrando una sensación de tacto delicado y una alta resistencia a las lavadas. Gracias a su relleno, la almohada tiene una gran capacidad de recuperación evitando que pierdan su forma original o se deformen.
A su vez, se adapta perfectamente a la forma y peso de la cabeza, gracias a sus fibras de esferas independientes, que se acomodan para cubrir los espacios vacíos entre la espalda y la cabeza, proporcionando máximo confort.
Lo que debes tener en cuenta antes de comprar almohadas para tu cama
- Tu postura al dormir: si duermes de lado, necesitas almohadas más firmes y altas; si duermes boca arriba, una de altura media; si duermes boca abajo, una más baja y suave.
- El material de relleno: las de memory foam ofrecen buen soporte y se adaptan a la forma de la cabeza; las de fibra son más ligeras y económicas; las de pluma o down son suaves y esponjosas.
- El nivel de firmeza: elige entre suave, media o firme según tu comodidad y el tipo de soporte que necesitas para cuello y espalda.
- La transpirabilidad: busca materiales que disipen el calor si sueles dormir con calor, como gel, fibras frescas o memory foam ventilado.
- La durabilidad: revisa la calidad de las costuras, el tipo de relleno y la reputación de la marca para asegurar que mantengan su forma con el tiempo.
- Alergias o sensibilidad: si eres alérgico, opta por almohadas hipoalergénicas o con fundas antiácaros.
- El tamaño: asegúrate de que el tamaño de las almohadas sea compatible con tu cama (estándar, queen, king).
- Mantenimiento: comprueba si son lavables a máquina o si requieren cuidados especiales.