Elektra tiene en rebaja este 2 pack de almohadas y están comodísimas

Si estabas buscando renovar tus cojines de cama sin gastar de más, esta promoción de Elektra te va a encantar. La tienda acaba de publicar un pack de dos almohadas Spring Air en rebaja y no solo se destacan por lo cómodas que son, sino que además son ideales para mejorar tu descanso desde la primera noche.

Por solo $799 puedes llevarte un par de almohadas en caja Spring Air Cozy, y aprovechar este increíble descuento, ya que antes se vendían a $999. En su sitio web, Elektra asegura que con esta compra podrás "dormir como oso y experimentar un descanso en las nubes".

Las principales características de las almohadas Spring Air que ofrece Elektra

De acuerdo al portal, estas almohadas son ideales para un descanso profundo y reparador gracias a su tecnología exclusiva e innovadora de la fibra del relleno, que logra el sustituto perfecto y el confort de la pluma de pecho de ganso, ofreciendo la sensación de estar flotando mientras duermes, siendo el cojín más cómodo.

Elektra

La composición de la almohada tamaño estándar crea una microestructura más densa, absorbente, suave y flexible logrando una sensación de tacto delicado y una alta resistencia a las lavadas. Gracias a su relleno, la almohada tiene una gran capacidad de recuperación evitando que pierdan su forma original o se deformen.

A su vez, se adapta perfectamente a la forma y peso de la cabeza, gracias a sus fibras de esferas independientes, que se acomodan para cubrir los espacios vacíos entre la espalda y la cabeza, proporcionando máximo confort.

Lo que debes tener en cuenta antes de comprar almohadas para tu cama