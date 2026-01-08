¿A qué edad me puedo empezar a poner uñas postizas?

Aquí te diremos a qué edad las mujeres se pueden poner uñas postizas . En los últimos años esta tendencia de belleza se ha vuelto bastante popular entre las féminas. Ante esta duda, la edad ideal para que alguien pueda ponerse este tipo de adornos no existe como tal, pero sí se deben tomar en cuenta algunos factores antes de optar por colocar uñas de acrílico.

Te puede interesar: 5 modelos de uñas acrílicas redondas que van con todo tipo de piel; se ven hermosas y sencillas

¿Cuáles son los riesgos de ponerse uñas postizas?

Existen varios riesgos a la hora de ponerse uñas postizas ; por ejemplo, uno de los peligros es padecer dermatitis alérgica de contacto. Esto sucede debido a que, los productos para fijar el acrílico en las uñas, el gel tiene sustancias tóxicas como: acrilatos, formaldehído o tolueno; las cuales pueden provocar reacciones alérgicas.

Onicólisis o desprendimiento de la uña natural: Las uñas postizas pueden ejercer presión o generar humedad atrapada, esto facilita que la uña natural se despegue del lecho ungueal; este desprendimiento es muy doloroso, y deja un espacio en el dedo en donde se pueden formar infecciones por bacterias u hongos.

Otro de los riesgos es que pueden causar irritación ocular y de mucosas; este mal se debe a los vapores que emiten los adhesivos y químicos empleados en la aplicación, por lo que se pueden irritar los ojos; la nariz e incluso la garganta. Esta exposición en espacios cerrados como suele pasar agrava el problema, especialmente para las personas con sensibilidad respiratoria.

Por otro lado, para que las uñas postizas se peguen bien, se debe limar la superficie natural, lo que la vuelve más delgada y frágil; por lo que, con el tiempo, la uña se vuelve quebradiza y tarda muchos meses en poder recuperar su estructura original.

¿Cuánto duran las uñas postizas?

El tiempo que pueden durar las uñas postizas es variado, las acrílicas podrían permanecer de entre 2 y 4 semanas; pero, con los cuidados adecuados podrían prevalecer de 8 a 10 semanas. Las uñas de gel duran aproximadamente 3 semanas y las uñas adhesivas de 5 a 7 días.

¿Cuánto cuesta ponerse uñas postizas?

El precio es variado, y en México el precio puede variar cómo: $180 y $320 pesos, pero algunos servicios rondan entre los $650 pesos. Las uñas acrílicas rondan entre los $799 MX; el manicure y pedicure 230 y 350 pesos; mientras que, el retiro de gel tiene un precio de 120 pesos.

