Así puedes identificar si te queda el pelo corto o largo con un sencillo tip

Cuando vamos al salón de belleza, por nuestra mente aparece una interesante encrucijada de decisiones, ya que no sabemos si optar por un pelo corto o largo para cambiar nuestro look semanal. Sin embargo, entre los expertos en la moda, hay un sencillo tip que te puede ayudar a realizar la mejor elección.

Es así que te vamos a explicar cómo puedes identificar qué opción se adapta mejor a ti. Toma nota de todos los consejos que te vamos a proporcionar sobre el tema.

¿Cómo saber si se me ve mejor el pelo corto o largo?

En los últimos días hemos hablado sobre la forma del rostro, puesto que es una característica fundamental que nos puede ayudar a identificar cuál es el corte de cabello que nos favorece más. Sin embargo, hay otra técnica que nos puede ayudar a identificar si el pelo corto o largo nos queda mejor con un sencillo tip de belleza.

Con ayuda de una cinta métrica, ubícala sobre el lóbulo de la oreja y toma la medida en la que llega tu barbilla. Si la medida es abajo de 5.7 centímetros o 2.25 pulgadas, te convienen los estilos cortos. Si la medida es mayor, entonces opta por los estilos largos.

En TikTok ya existe un filtro que te ayuda a saber la medida; solamente procura hacerlo mientras ves de frente directamente a la cámara y con el rostro despejado para que puedas obtener un resultado más certero y realista. Realiza el sencillo tip para que puedas identificar el look que mejor se amolda a ti.

¿Qué es mejor, el cabello largo o corto?

Aunque muchas nos hacemos esta pregunta, la realidad es que no hay una respuesta certera, puesto que todo dependerá de lo que busquen las personas; lo que te puede ayudar a tomar una mejor decisión es considerar las ventajas y desventajas del pelo corto o largo :



Melena corta: Es más cómoda de manejar y fresca, y requiere menos mantenimiento. Sin embargo, su versatilidad es menor, puesto que no hay muchas formas de estilizar y, cuando lo quieras dejar crecer, va a tardar más.

Melena larga: Es más versátil al peinarlo; tiene un estilo que puede adaptarse a eventos de noche o formales. Pero requiere de mayor mantenimiento, es más caluroso y es propenso a sufrir daños.