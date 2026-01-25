Así puedes identificar si te queda el pelo corto o largo con un sencillo tip
Si todavía no te decides entre llevar el pelo corto o largo, no te preocupes, te detallaremos cómo puedes identificar cuál se amolda mejor con un sencillo tip
Cuando vamos al salón de belleza, por nuestra mente aparece una interesante encrucijada de decisiones, ya que no sabemos si optar por un pelo corto o largo para cambiar nuestro look semanal. Sin embargo, entre los expertos en la moda, hay un sencillo tip que te puede ayudar a realizar la mejor elección.
Es así que te vamos a explicar cómo puedes identificar qué opción se adapta mejor a ti. Toma nota de todos los consejos que te vamos a proporcionar sobre el tema.
¿Cómo saber si se me ve mejor el pelo corto o largo?
En los últimos días hemos hablado sobre la forma del rostro, puesto que es una característica fundamental que nos puede ayudar a identificar cuál es el corte de cabello que nos favorece más. Sin embargo, hay otra técnica que nos puede ayudar a identificar si el pelo corto o largo nos queda mejor con un sencillo tip de belleza.
Con ayuda de una cinta métrica, ubícala sobre el lóbulo de la oreja y toma la medida en la que llega tu barbilla. Si la medida es abajo de 5.7 centímetros o 2.25 pulgadas, te convienen los estilos cortos. Si la medida es mayor, entonces opta por los estilos largos.
En TikTok ya existe un filtro que te ayuda a saber la medida; solamente procura hacerlo mientras ves de frente directamente a la cámara y con el rostro despejado para que puedas obtener un resultado más certero y realista. Realiza el sencillo tip para que puedas identificar el look que mejor se amolda a ti.
¿Qué es mejor, el cabello largo o corto?
Aunque muchas nos hacemos esta pregunta, la realidad es que no hay una respuesta certera, puesto que todo dependerá de lo que busquen las personas; lo que te puede ayudar a tomar una mejor decisión es considerar las ventajas y desventajas del
pelo corto o largo
:
- Melena corta: Es más cómoda de manejar y fresca, y requiere menos mantenimiento. Sin embargo, su versatilidad es menor, puesto que no hay muchas formas de estilizar y, cuando lo quieras dejar crecer, va a tardar más.
- Melena larga: Es más versátil al peinarlo; tiene un estilo que puede adaptarse a eventos de noche o formales. Pero requiere de mayor mantenimiento, es más caluroso y es propenso a sufrir daños.
