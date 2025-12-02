La camisa de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está en remate en Elektra: tiene pagos semanales
Checa esta oportunidad ideal que ofrece la tienda Elektra para todos aquellos fanáticos que quieran conseguirla a mejor precio y conoce las características.
Elektra lanzó una oferta que seguramente emocionará a los aficionados del Tri: la camisa de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está en remate y, además, puede adquirirse con cómodos pagos semanales. Una oportunidad perfecta para quienes quieren adelantarse y conseguirla sin afectar su presupuesto.
En su sitio web, la famosa tienda acaba de publicar una Jersey de Selección Nacional de México Local ideal para contar con ella y alentar a los jugadores en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en el país, en Estados Unidos y en Canadá durante junio y julio.
Por solo $1,899 puedes contar con esta camiseta. Sin embargo, para quienes no cuenten con el dinero o prefieren otra manera de comprarla, hay otra opción de pago: si eres parte de la comunidad Elektra, podrás llevarla por $34 a pagar durante 100 semanas.
Las principales características de la camisa de la Selección Mexicana
- La camiseta recupera el color verde tradicional de local, símbolo histórico del equipo.
- En el pecho presenta un motivo geométrico de inspiración azteca, con referencias culturales que evocan la herencia prehispánica de México.
- El cuello y las mangas tienen detalles en rojo y blanco, remitiendo a los colores de la bandera nacional.
- En la nuca, justo bajo el cuello, está impresa la frase “SOMOS MÉXICO”, como símbolo de orgullo y unión nacional.
- Usa tecnología CLIMACOOL+, pensada para favorecer la ventilación, disipar el sudor y mantener al usuario fresco y cómodo, útil tanto para jugadores como para hinchas.
- Está confeccionada en poliéster reciclado, con tejido de doble capa, lo que le da ligereza, durabilidad y un ajuste cómodo.
A su vez, el conjunto se completa tradicionalmente con pantalón blanco y medias rojas (con detalles en verde y blanco), evocando el uniforme clásico de la selección. No obstante, esta promoción de Elektra no incluye todas las prendas.
Además, existen al menos dos versiones: la versión "aficionado" y la versión "jugador" y también estará disponible una versión de manga larga.