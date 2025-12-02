La camisa de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está en remate en Elektra: tiene pagos semanales

Elektra lanzó una oferta que seguramente emocionará a los aficionados del Tri: la camisa de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está en remate y, además, puede adquirirse con cómodos pagos semanales. Una oportunidad perfecta para quienes quieren adelantarse y conseguirla sin afectar su presupuesto.

En su sitio web, la famosa tienda acaba de publicar una Jersey de Selección Nacional de México Local ideal para contar con ella y alentar a los jugadores en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en el país, en Estados Unidos y en Canadá durante junio y julio.

Por solo $1,899 puedes contar con esta camiseta. Sin embargo, para quienes no cuenten con el dinero o prefieren otra manera de comprarla, hay otra opción de pago: si eres parte de la comunidad Elektra, podrás llevarla por $34 a pagar durante 100 semanas.

Elektra

Las principales características de la camisa de la Selección Mexicana

La camiseta recupera el color verde tradicional de local, símbolo histórico del equipo.

símbolo histórico del equipo. En el pecho presenta un motivo geométrico de inspiración azteca, con referencias culturales que evocan la herencia prehispánica de México.

con referencias culturales que evocan la herencia prehispánica de México. El cuello y las mangas tienen detalles en rojo y blanco, remitiendo a los colores de la bandera nacional.

nacional. En la nuca, justo bajo el cuello, está impresa la frase “SOMOS MÉXICO”, como símbolo de orgullo y unión nacional.

como símbolo de orgullo y unión nacional. Usa tecnología CLIMACOOL+ , pensada para favorecer la ventilación, disipar el sudor y mantener al usuario fresco y cómodo, útil tanto para jugadores como para hinchas.

, pensada para favorecer la ventilación, disipar el sudor y mantener al usuario fresco y cómodo, útil tanto para jugadores como para hinchas. Está confeccionada en poliéster reciclado, con tejido de doble capa, lo que le da ligereza, durabilidad y un ajuste cómodo.

A su vez, el conjunto se completa tradicionalmente con pantalón blanco y medias rojas (con detalles en verde y blanco), evocando el uniforme clásico de la selección. No obstante, esta promoción de Elektra no incluye todas las prendas.

Además, existen al menos dos versiones: la versión "aficionado" y la versión "jugador" y también estará disponible una versión de manga larga.