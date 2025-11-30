Elektra tiene en rebaja este toldo con ventanas y que es resistente al agua: es facilísimo de armar

Si buscas una solución práctica para crear sombra y protegerte del clima sin complicaciones, Elektra acaba de poner en oferta un toldo que lo tiene todo. Este modelo incluye ventanas, es resistente al agua y destaca por su sistema de armado rápido, ideal para jardines, terrazas, reuniones o escapadas al aire libre.

La tienda compartió una rebaja que convierte a este Toldo Plegable Ilios Innova en una opción funcional y accesible para cualquier espacio exterior, a tan solo $3,041, cuando anteriormente su precio era de $4,393.

Las características del toldo con ventanas que promociona Elektra

A prueba de agua.

Fácil montaje.

Diseño ajustable.

Con ventanas que permiten una ventilación adecuada.

Garantía de 30 días por defecto de fábrica.

Según detalla el sitio web del negocio, este toldo armable es de 3x6 metros de la marca Ilios Innova es ideal para protegerte del sol y la lluvia en tus eventos al aire libre. Con estructura de acero y tela resistente garantiza durabilidad y calidad. Sus ventanas permiten una ventilación adecuada, mientras que su diseño a prueba de agua te mantiene protegido en cualquier clima. Además, cuenta con paredes para una mayor privacidad y protección contra el viento.

Por otra parte, ofrece un amplio espacio para tus reuniones al aire libre. Su fácil montaje lo hace perfecto para eventos como fiestas, ferias o mercados al aire libre.

Asimismo, su diseño ajustable te permite adaptarlo a tus necesidades. Está hecho de material impermeable, lo que significa que puede resistir la lluvia y otros elementos climáticos; y viene con paredes, una ventana y una puerta, lo que lo hace aún más versátil y funcional.

Esto debes saber antes de adquirir un toldo con ventanas