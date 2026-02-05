Estos son los lentes que debes EVITAR si tienes una cara redonda

Los problemas relacionados con la vista han aquejado a muchas personas a lo largo de los años, y todo parece indicar que esta situación se mantendrá en México durante mucho tiempo más. Ante ello, si usas lentes y quieres verte a la moda, estos son los diseños que debes evitar a toda costa si es que cuentas con una cara redonda .

La cara redonda se ha visto de mal forma por algunos expertos en cuanto al diseño de moda se refiere al considerar que no cuenta con los atributos necesarios para sobresalir. No obstante, la Inteligencia Artificial ha dado a conocer que este tipo de rostro puede destacar siempre y cuando evite el uso de estos lentes en su día a día.

¿Qué lentes debes evitar si tienes una cara redonda?

La Inteligencia Artificial recomienda que evites, en la medida de lo posible, los lentes cuyos marcos sean totalmente redondos. Y es que, de acuerdo con la IA, esta clase de modelos tienden a enfatizar la redondez de tu rostro, lo cual impide que pueda lucir de acuerdo con los estándares actuales de la belleza y la moda.

@dianaberry25 🤓 Cómo elegir los lentes según tu tipo de rostro. ✨Edición Cara Redonda✨ Algunas famosas que quizás conozcas tienen este rostro: Ginnifer Goodwin, Miranda Kerr, Selena Gómez. Recuerda que es solo una guía y que mucho depende de tus gustos y actitud. Aprovecha 10% de descuento mostrando mi video en @visionmex.optica ♬ jelly belly - Carpe & sakuracloud

Del mismo modo, la Inteligencia Artificial recomienda que los lentes con marcos muy finos o pequeños no se usen toda vez que estos no proporcionan el contraste suficiente entre la zona de la vista y el resto del rostro, lo cual impide que la cara luzca más redonda de acuerdo con lo que deseas demostrar a los demás.

Finalmente, la IA hace hincapié en el hecho de utilizar monturas completas debido a que ayudan a dar más definición a la parte superior del rostro, un hecho que sucede del mismo modo con los puentes transparentes que, a su vez, tienen la habilidad de alargar la nariz, brindando, así, más espacio entre cada uno de los ojos.

¿Por qué los lentes rectangulares y cuadrados sí se recomiendan a estas personas?

La Inteligencia Artificial considera que este tipo de lentes son ideales para las personas que tienen el rostro circular por el simple hecho de alargar y, a su vez, adelgazar nítidamente la cara, lo cual aporta una especie de definición que luce con más fortaleza cuando se utilizan este tipo de modelos al realizar ciertas actividades.