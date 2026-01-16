Manicura con microlunares, el diseño de uñas que promete conquistar las pasarelas en 2026

El diseño de uñas se ha vuelto fundamental entre algunos hombres y mujeres, mismos que desean contínuamente tener un aspecto físico que llame poderosamente la atención. En ese sentido, el 2026 se perfila para ser un año en el que la manicura con microlunares destaque sobre los demás en el mundo de la moda.

Se espera que, durante este año, los diseños extravagantes queden en un aspecto secundario para dar paso a los estilos mucho más clásicos que, además de verse bien, sean cómodos para las personas. El diseño de uñas no es la excepción, por lo que uno de los más destacados en este inicio de año es la manicura de microlunares.

¿Qué es la manicura de microlunares, un diseño de uñas que se ha vuelto tendencia?

Se trata de un diseño que combina la delicadeza con la belleza y la elegancia, pues cuenta con una serie de detalles que lo hacen interesante a la vista humana gracias a contar con una base estilo nude, misma a la que se le agregan pequeños puntos en color marrón o negro que ayudan a crear este efecto de microlunares.

La manicura con microlunares ha destacado de entre los demás diseños de uñas gracias a su estilo romántico que, sin embargo, no es en absoluto cargado, un problema que hubo con la moda corporal en los últimos meses. Es así como cada uña se convierte en una especie de lienzo en el que el hombre o la mujer trabaja a su conveniencia.

Dicha situación, a su vez, convierte este diseño de uñas en uno lleno de magia y personalidad, por lo que luce ideal para quienes desean tener un diseño original y discreto o, bien, para las personas que apenas ingresan a este mundo de las uñas y desean tener algo propio a fin de presumir este estilo con los demás.

El Burdeos Intenso, ¿otro diseño de uñas que promete destacar en 2026?

Así como el antes mencionado, expertos en la materia consideran que el burdeos intenso puede ser otro grito importante de la moda en 2026. Se trata de un color cálido que, además de aportar carácter, ayuda a que las manos luzcan mucho más cuidadas gracias a su versatilidad, la cual permite que este se combine con un sinfín de ropa.