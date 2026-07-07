Maquillaje natural de día para mujeres de 70 años: paso a paso
Con una rutina sencilla y productos ligeros puedes conseguir una piel luminosa y una apariencia fresca durante todo el día.
Con la edad, especialmente alrededor de los 70 años, el maquillaje debe estar pensado para resaltar la belleza del rostro con un acabado fresco y elegante. Por ello ahora te contamos el paso a paso que debes seguir para aplicar un maquillaje sencillo que te ayude a iluminar el rostro.
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Paso a paso para aplicar un maquillaje sencillo y natural si tiene 70 años
Antes de las recomendaciones para aplicar un maquillaje natural del día para mujeres de 70 años, debes preparar la piel con una buena hidratación, aplicar una base ligera, usar corrector solo donde sea necesario, elegir sombras suaves, definir las cejas con delicadeza y finalizar con un labial hidratante.
Ahora te contamos cómo aplicar un maquillaje sencillo paso a paso:
Paso 1: Prepara e hidrata la piel con una crema hidratante que te ayude a suavizar el rostro y facilite la aplicación del maquillaje.
Paso 2: Para unificar el tono, debes usar una base ligera y un corrector cremoso únicamente en ojeras o manchas para lograr un acabado natural.
Paso 3: Es ahora que debes iluminar la mirada, con sombras en tonos claros como beig, y puedes complementar con una máscara para pestañas.
Paso 4: Si quieres dar color al rostro, añade un rubor en tono suave, como rosa o durazno, lo que te ayudará a conseguir una apariencia fresca y saludable.
Paso 5: Para definir el rostro y los labios, debes rellenar ligeramente las cejas y finalizar el maquillaje con un hidratante nude o rosado para dar un toque visible, elegante y natural
Conforme pasan los años, es necesario priorizar el cuidado de la piel, mediante hidratadores y cremas que prioricen un maquillaje sutil que dé luminosidad.