La frase del día de hoy, lunes 6 de julio de MasterChef 24/7: “El que es perico, donde quiera es verde y el que es pensativo, donde quiera pierde”

La reciente gala por el Pin del Chef que dejó a Carmen como la gran triunfadora de la noche mostró imágenes del reciente conflicto entre Flor y Claudia, y es que ambas cocineras han protagonizado una de las rivalidades más intensas de MasterChef 24/7.

En las imágenes de este lunes se mostró la manera en la que Claudia reaccionó a las declaraciones de Flor y es que había afirmado que "el que es perico, donde quiera es verde y el que es pensativo, donde quiera pierde", por lo que le pidió ayuda a Nora para mejorar su calidad en la cocina más poderosa de México y poder ganar el Pin del Chef.

Cabe recordar que Claudia retó a Flor en los duelos de la gala de delantales negros de la semana pasada y que por el desempeño de la cocinera que fue elegida esta noche para disputar el Pin del Chef, Claudia le había asegurado (por medio de las cámaras del Mundo MasterChef) que, de tener la oportunidad, volverá a retarla porque "quiere sentir ese picor de Guerrero".

Claudia había hecho hincapié en que su compañera tiene una "deuda pendiente" con ella; sin embargo, en las imágenes quedó evidenciado que buscará "devolverle su dicho" por medio de su talento en la cocina.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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