¿Cuáles son los poderes que tendrá la portadora del Pin del Chef en la octava semana de MasterChef 24/7?

Como cada lunes, los cocineros que sobrevivieron al domingo de eliminación se enfrentan para conseguir el Pin del Chef y este 6 de julio, no solamente compiten por la codiciada insignia, sino también por tres poderes a implementar en la octava semana de MasterChef 24/7. ¿Cuáles son las importantes ventajas? Descúbrelas a continuación.

Luego de darle la bienvenida al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas, Claudia Lizaldi hizo el importante anuncio en torno a los poderes que tendrá el nuevo portador del Pin del Chef, los cuales están plasmados en tres tarjetas.

Como Jazmín fue la ganadora del reto express de este día, la cocinera dividió a sus compañeros en parejas y un trío para enfrentar el reto de las cajas misteriosas y es que tuvieron que preparar pastes salados para la primera parte del desafío. Posteriormente, Lancer, Carmen, Claudia y Ramahá, quienes fueron los ganadores, y Flor, la participante elegida por los votos del público, tuvieron que hacer propuestas dulces.

Al finalizar la gala, los paladares más exigentes de México determinaron que Carmen se convirtiera en la nueva portadora del Pin del Chef.

Conoce a continuación los poderes que podrá implementar:

1. Jueves de delantales negros

Elegir a alguien del balcón para que cocine con ella o con otro compañero

2. Viernes de salvación

Rescatar a un cocinero con delantal negro (puede ser ella) para competir por la salvación

3. Domingo de eliminación

Mandar a uno de los cocineros con delantal negro directo al reto de eliminación

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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