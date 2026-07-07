Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7: “El cerrar bien un paste va a ayudar a que todo el vapor se concentre y se cueza mejor el relleno”

Los retos por el codiciado Pin del Chef pusieron a prueba a los cocineros de MasterChef 24/7 y es que no solamente compitieron por la insignia, sino también por tres poderes que cambiarán el rumbo de la competencia de cara a la siguiente gala de eliminación y es que los participantes tuvieron que hacer pastes salados y dulces; sin embargo, las preparaciones de las propuestas dejaron muchas lecciones por parte de los paladares más exigentes de México, y específicamente de la Chef Zahie Téllez.

Al inicio del reto, los Chefs le compartieron al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas que los pastes son "una preparación clásica de los mineros del estado de Hidalgo" y que para el reto de las cajas misteriosas de esta noche tenían que ser de un tamaño ergonómico, ya que no podían ser ni muy grandes ni muy pequeños.

La Chef Zahie Téllez apuntó que el relleno "va a ser el que marque toda la diferencia", mientras que Adrián Herrera agregó la importancia de la salsa. Por otro lado, Poncho Cadena hizo énfasis en la preparación de la masa para los pastes que tuvo lugar en la cocina oculta con la Chef Isabel Carvajal momentos antes de que comenzara la gala.

Durante la degustación de los pastes salados, la Chef Zahie insistió en la vital importancia de los dobleces en la preparación de cualquier tipo de paste y afirmó que "el cerrar bien un paste va a ayudar a que todo el vapor se concentre y se cueza mejor el relleno". Además, también puso en evidencia la falta de cocción de las propuestas de los cocineros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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