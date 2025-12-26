No lo hagas en casa: así puedes quitar uñas pegadas con Kola Loka para no dañártelas más

Las fiestas decembrinas son buena época para lucir unas buenas uñas, ya sea largas o cortas, dependiendo la tendencia, como los 12 modelos en color verde que harán ver a la persona elegante . Sin embargo, hay ocasiones en las que se opta por utilizar Kola Loka, lo cual puede resultar contraproducente debido a los daños que causa, aunque se pueden quitar de la siguiente manera.

De acuerdo con un artículo del portal Gonvar, el proceso de retirar Kola Loka de las uñas para no dañártelas más es el siguiente: remojarlas en un recipiente con acetona o utilizar removedor de esmalte con acetona. Después de dejarlas varios minutos, comenzar a retirarlas con una lima. Estas son las 13 ideas de uñas para manos morenas .

Se puede retirar las uñas pegadas con Kola Loja dejándolas remojar en un recipiente con acetona.|IA

Este procedimiento es eficaz para retirar las uñas pegadas con Kola Loka, pues es muy común que las personas utilicen este pegamento cuando una de ellas se cae, debido a la rapidez. Asimismo, para fijar decoraciones o piedritas que van sobre la uña, aunque no es muy recomendable esta opción, ya que trae consecuencias.

Consecuencias de utilizar Kola Loka en las uñas

Kola Loka es un producto adhesivo fuerte y de secado rápido, que se utiliza en diferentes materiales, entre ellos las uñas postizas. Es más común que personas lo utilicen para ello, pese a las consecuencias que puede atraer, pues su uso excesivo y mal empleado puede dañarlas.

El utilizar este tipo de pegamento causa daños graves en las uñas naturales, como los siguientes: Decoloración



Debilitamiento

Aparición de manchas blancas

Quemaduras

Dolor.

Dicho producto también puede traer consecuencias en la piel como irritación, si es que por error cae gotas sobre ella. En caso de que esto suceda, se recomienda lavar la zona afectada con agua y jabón inmediato.

Pese a que ya existe en el mercado un Kola Loka especialmente para las uñas, se recomienda utilizar un pegamento especial para ello.