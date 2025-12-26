No lo hagas en casa: así puedes quitar uñas pegadas con Kola Loka para no dañártelas más
Este tipo de pegamento es uno de los más eficaces en el mercado, por lo que en ocasiones es utilizado en uñas postizas, aunque ello puede traer consecuencias
Las fiestas decembrinas son buena época para lucir unas buenas uñas, ya sea largas o cortas, dependiendo la tendencia, como los 12 modelos en color verde que harán ver a la persona elegante . Sin embargo, hay ocasiones en las que se opta por utilizar Kola Loka, lo cual puede resultar contraproducente debido a los daños que causa, aunque se pueden quitar de la siguiente manera.
De acuerdo con un artículo del portal Gonvar, el proceso de retirar Kola Loka de las uñas para no dañártelas más es el siguiente: remojarlas en un recipiente con acetona o utilizar removedor de esmalte con acetona. Después de dejarlas varios minutos, comenzar a retirarlas con una lima. Estas son las 13 ideas de uñas para manos morenas .
Este procedimiento es eficaz para retirar las uñas pegadas con Kola Loka, pues es muy común que las personas utilicen este pegamento cuando una de ellas se cae, debido a la rapidez. Asimismo, para fijar decoraciones o piedritas que van sobre la uña, aunque no es muy recomendable esta opción, ya que trae consecuencias.
Consecuencias de utilizar Kola Loka en las uñas
Kola Loka es un producto adhesivo fuerte y de secado rápido, que se utiliza en diferentes materiales, entre ellos las uñas postizas. Es más común que personas lo utilicen para ello, pese a las consecuencias que puede atraer, pues su uso excesivo y mal empleado puede dañarlas.
@acrilico_master También se recomienda que las uñas postizas se retiren y se reemplacen periódicamente para evitar dañar las uñas naturales. #nailsnaturals #uñasnaturales #pegamentodeuñas #aprendehaceracrilicas #nailsacrylics #enfermedadesdeuñas ♬ Malas Decisiones (Sped Up Version) - Kenia OS
El utilizar este tipo de pegamento causa daños graves en las uñas naturales, como los siguientes: Decoloración
- Debilitamiento
- Aparición de manchas blancas
- Quemaduras
- Dolor.
Dicho producto también puede traer consecuencias en la piel como irritación, si es que por error cae gotas sobre ella. En caso de que esto suceda, se recomienda lavar la zona afectada con agua y jabón inmediato.
Pese a que ya existe en el mercado un Kola Loka especialmente para las uñas, se recomienda utilizar un pegamento especial para ello.