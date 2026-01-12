5 peinados fáciles para niña con pelo corto que debes hacer en la semana

Es muy común que la gente piense que, por tener el pelo corto, sea muy complejo peinar a alguien. Pero no es así, ya que en melenas cortas se pueden hacer peinados fáciles , logrando hacerlo en pocos pasos y obteniendo un mejor aspecto.

Si no sabes cómo peinar a la niña de la familia, no te preocupes, te detallaremos 5 estilos que puedes optar para hacer en la semana; seguramente alguno de ellos te va a encantar.

¿Qué peinados para niña puedo hacer en pelo corto?

Dentro de los peinados fáciles para niña con pelo corto que te vamos a compartir, se destacan por ser alternativas sencillas de hacer y que no te tomarán mucho tiempo. Considera las siguientes opciones para que los intentes en la semana:

Dos colitas bajas : Considerando la longitud de la melena, puedes optar por dos coletas bajas, logrando sujetar todos los mechones rebeldes que se puedan salir. Adornarlo con algunos moños o pinzas con diseños.

: Considerando la longitud de la melena, puedes optar por dos coletas bajas, logrando sujetar todos los mechones rebeldes que se puedan salir. Adornarlo con algunos moños o pinzas con diseños. La clásica diadema : Si no quieres jalar mucho el pelo de la pequeña, entonces decóralo con alguna diadema o pasadores, evitando que la melena choque con su rostro. Igual puedes usar una mascada; solamente asegúrala con algunos broches para que no se caiga.

: Si no quieres jalar mucho el pelo de la pequeña, entonces decóralo con alguna diadema o pasadores, evitando que la melena choque con su rostro. Igual puedes usar una mascada; solamente asegúrala con algunos broches para que no se caiga. Media cola con trenzas : Primero realiza dos trenzas superiores, las cuales vas a unir en una media cola.

: Primero realiza dos trenzas superiores, las cuales vas a unir en una media cola. Pinzas mariposa : Para un aspecto más tierno y lindo, en la parte superior separa mechones y amárralos con ligas. Al tener dos coletas, únelas en la parte inferior con una liga. Decoramos con ayuda de pinzas mariposas de colores.

: Para un aspecto más tierno y lindo, en la parte superior separa mechones y amárralos con ligas. Al tener dos coletas, únelas en la parte inferior con una liga. Decoramos con ayuda de pinzas mariposas de colores. Coleta lateral: En la parte superior, haz una pequeña coleta y amárrala lateralmente; para decorarla, agrégale un moño para que se vea un estilo tierno.

¿Cómo peinar el pelo sin dañarlo?

Seguramente, al hacer los peinados fáciles para niña con pelo corto, se haga uso de las ligas transparentes para sujetar firmemente la melena. Aunque son muy buenas, hay que tener cuidado, ya que al jalarlas podemos maltratar el cabello y generar ciertas molestias.

Para evitar cualquier dolor, prende una plancha de pelo y colócala sobre la liga; el calor se encargará de romperla, evitando cualquier daño. Intenta todas las opciones anteriores en la semana para que la pequeña siempre luzca impecable a cualquier lugar que vaya.