5 peinados con pelo curly que debes hacer para lucir espectacular y elegante en el 2026

La principal ventaja que tiene el pelo curly al hacerle peinados, es que sus rizos van a permitir que la melena se vea con abundante volumen, haciendo que luzcan más juveniles y tropicales, a diferencia del pelo lacio que se logra un efecto muy estirado.

Para que puedas lucir siempre espectacular y elegante en el 2026, te vamos a explicar unos estilos que puedes emplear, looks que te ayudarán a siempre verse bien en el trabajo o en cualquier evento especial.

¿Qué peinados en pelo curly me puedo hacer?

Si tienes el pelo curly, aprovecha el tipo de tus rizos para poder hacer peinados sencillos y lindos visualmente, opciones ideales para usarlos en un día normal o en alguna ocasión especial donde quieras lucir espectacular y elegante en el 2026. Toma nota de las siguientes alternativas:

Chongo con fleco: Realiza una coleta alta, no olvides apartar el fleco para poder mantenerlo en el estilo, y listo, los rizos se encargaran de lo demás. Si tienes la melena larga, entonces enrosca tu cabellera para hacer el chongo.

Media coleta: Una gran opción para lucir un pelo suelto y arreglado. Ya sea que te hagas dos coletas superiores para amarrarlas en una sola y hacer una cola de caballo con volumen.

Coleta superior: Un estilo más de oficina, solamente hay que separar algunos mechones para hacernos un flequillo y amarrar todo en una coleta. Para un estilo más elegante puedes hacer un chongo.

Pañoleta: Las pañoletas son grandes opciones cuando queremos algo casual y Femenino, ya sea que lo uses para amarrar tu cola de caballo o como una diadema.

Chongo inferior: Si quieres algo más sencillo, opta por hacerte un sencillo chongo inferior, fácil de recoger y no te toma mucho tiempo.

¿Cómo lograr mejor los peinados?

Hay que considerar que al tener el pelo curly hay que tener cuidado, ya que con facilidad puede tener frizz y los rizos van a perder su definición. La tiktoker Adriana Lumina, explica que al hacerse su peinado, ella siempre opta por hacerlo al tener la melena seca, con la finalidad de que los peinados se vean bien.

Los peinados que te mencionamos anteriormente, tienen la principal ventaja de que puede adaptarse a cabelleras largas, medianas o cortas. Prueba con todas las opciones que tienes para que puedas lucir espectacular y elegante en el 2026, ya sea para un evento casual o formal.