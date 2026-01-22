5 peinados recogidos que son muy elegantes, ideal para el cabello largo

Cuando tenemos el cabello largo , puede ser complejo encontrar peinados recogidos, puesto que en muchas ocasiones, varios de ellos resultan ser muy similares, provocando que, al ser usados, siempre nos vemos igual.

Para que no caigas en los mismos looks, te compartiremos algunas otras opciones que puedes seleccionar, que son muy elegantes, ideales para un día en el trabajo o para cualquier ocasión importante que se te pueda presentar.

¿Qué peinados recogidos puedo usar?

En la actualidad, buscamos alternativas que sean fáciles de llevar, permitiéndonos tener looks elegantes y que no sea necesario jalar en exceso el pelo. Para que ya no batalles con tu cabello largo, considera emplear las siguientes alternativas de peinados recogidos:

French Twist: Solamente hay que torcer la melena verticalmente; para poder sujetarlo, será necesario el uso de alguna peineta. Puedes dejar algunos mechones sueltos frontales.

French Braid: Puedes optar por una trenza alta, alternativa con la que vas a sujetar tus mechones sin ejercer mucha fuerza.

Sleek bun: Básicamente, es un moño o chongo recogido, el cual podemos usar alto o bajo, siendo otra alternativa sencilla para peinarnos.

Coleta baja: Aunque la coleta alta es muy juvenil, puede ser muy complicada, ya que con facilidad los mechones pueden salirse, mientras que la coleta baja es una opción más sencilla y segura.

Media coleta: Si no deseas amarrar todo tu pelo, puedes tomar dos mechones frontales y amarrarlos en la parte trasera de la cabeza; vas a lucir muy linda con ese cambio.

¿Cómo evitar la calvicie por tracción?

Entendemos que quieran usar los peinados recogidos por ser elegantes, pero debes tener cuidado, ya que al hacer peinados con mucha fuerza, podemos provocar alopecia por tracción.

El portal de Mayo Clinic explica que ocurre cuando nos hacemos ciertos peinados muy apretados y con mucha frecuencia, haciendo que se genere la pérdida de pelo temporal, que al no ser atendida puede ser permanente. Puede ocurrir a personas de cabello largo o corto; no los hagas con mucha fuerza o, de vez en cuando, usa estilos sueltos.