Rose Quartz nails: Así es el diseño de uñas que es tendencia

La manicura es una de las prácticas más versátiles por lo que constantemente se van renovando. Los diseños pueden ser muy sencillos o super extravagantes, pero en febrero llega la tendencia del Rose Quartz Nails.

Este es un diseño sutil y delicado pero no deja de ser llamativo ya que tiene mucho carácter. Las Rose Quartz Nails son un estilo de manicura el cual busca recrear la apariencia de un cuarzo rosa, con su brillo y transparencia característicos que deja ver pequeñas betas blancas y de distintas tonalidades rosadas.

Cabe destacar que el cuarzo rosa es conocido popularmente como la “piedra del amor”, y su significado se relaciona con el amor incondicional, la paz, la armonía y la autoestima. Por lo que le da ese toque romántico y espiritual.

¿Cuáles son los diseños de uñas Rose Quartz?

Rose Quarts Marble

Aquí tenemos un diseño que se centra en la tendencia del Rose Quarts pero con unos detalles en plateado. Sin dudas es un diseño ideal para lucir en cualquier momento del día o para eventos importantes.

Rose Quarts con pedrería

Este es un diseño más sobrio pero que no deja de ser llamativo porque lleva pequeñas perlitas que lo hacen un estilo único y con mucho carácter.

Rose Quarts con francesa

La combinación del Rose Quarts con las francesas no puede fallar. Las líneas son dos por lo que deja un espacio que es cubierto con el rosado predominante. Este es un look muy elegante y con carácter.

Estos diseños son muy hermosos, pero también puedes crear los que quieras si utilizas tu imaginación y creatividad. Ten en cuenta como base la rose quarts que son la tendencia.

Sin dudas cada temporada tiene su tendencia por lo que febrero llega con mucha fuerza en materia de manicura. Las Rose Quartz Nails son una opción muy acertada para lucir.

