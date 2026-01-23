Estas tendencias son las que no pueden faltar en tu clóset durante la primavera 2026

Aunque nos encontramos en pleno invierno, es muy cierto que algunas personas ya comienzan a preparar sus atuendos para lucir espectaculares durante la primavera 2026. Una temporada en donde el calor se hace presente y todos buscan tener el mejor estilo para mitigar sus efectos.

De acuerdo con los expertos, esta temporada las tendencias van a estar marcadas por estilos frescos, pero llenos de mucha personalidad, los cuales van a ser ideales para planes relajados y escapadas de fin de semana.

Por tal razón, aquí te diremos cuáles son esas tendencias que van a marcar el rumbo de la moda durante la primavera 2026.

Estas serán las tendencias durante la primera 2026

Los estampados de cuadros van a ser tendencia en unos meses, ya que proyectan frescura y nostalgia al mismo tiempo, pero en esta temporada deben ir en vestidos y blusas ligeras. Estos atuendos funcionan en cualquier ocasión, al ser románticos y casuales, aunque debes considerar que los colores que debes usar son vivos y tonos pastel.

Cualquier tipo de brillo va a ser tendencia en los estilos que se van a usar en esta temporada. Principalmente, cuando se usan en tops, faldas y accesorios que sumen al look de las personas.

Los accesorios que tengan referencias con el mar o la vida mariana, ya sea en aretes, collares y bolsos van a darle un tono y estilo único a tu atuendo, por lo que debes considerar tener varios de eso en esta primavera.

Otras cosas que no pueden faltar en tu clóset en esta primavera, son las sandalias con colores en tonos plateados, las cuales se pueden usar de forma perfecta con jeans y vestidos casuales, también en ideal para una visita en la playa.

Sin duda, estas son las prendas que no pueden faltar en tu clóset durante la temporada de primavera, las cuales se pueden usar de noche y de día.

