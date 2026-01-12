5 tendencias que veremos en los diseños de uñas para los pies en el 2026

En los últimos días hemos hablado constantemente sobre los diseños de uñas en manicura, pero solemos olvidar que el arreglo de las uñas de los pies es fundamental, ya que nos hará sentir más seguras de nosotros mismas, en especial al momento de usar zapatos abiertos.

Para que mantengas una pedicura impecable, te diremos cuáles son las tendencias que van a dominar en el 2026, estilos que seguramente te van a encantar y van a atraer todas las miradas.

¿Qué tendencias van a dominar en el 2026?

Apenas llevamos un par de días de iniciar el 2026, por lo que aún estás a tiempo de usar las tendencias que van a dominar. En el tema de diseños de uñas para los pies, ya se conocen los estilos que van a dominar, destacándose los siguientes:

Dominará el uso del color “cloud dancer”, un ligero color blanco que es muy elegante y minimalista, el cual puede complementarse con otros efectos.

Si eres fan de las tonalidades oscuras, el borgoña y cereza van a dominar; grandes opciones si deseas algo más llamativo.

Los colores pasteles se van a mantener vigentes en las tendencias del 2026 , siendo ideales para el verano al transmitir frescura visual.

del , siendo ideales para el verano al transmitir frescura visual. En el tema de diseños, se mantendrán vigentes los microdiseños, estilos delicados que se encargan de adornar tus uñas.

Tonos tierra van a dominar, por lo que es un gran momento para decorar con colores marrón, terracota, caramelo, arena y más.

Recuerda que a dichas tonalidades, además de agregarles diseños, puedes incorporar efectos para que sean más llamativas, como el “cat eye”, “glazed”, “cromado”, “glass” y más, para hacerlas más atractivas visualmente.

¿Qué incluye la pedicura?

Aunque el servicio de pedicura lo puedes hacer en casa, hay quienes prefieren ir a los salones de belleza para poder recibir el servicio adecuado y obtener unos pies suaves. Usualmente cuenta con los siguientes beneficios:

Recorte de uñas.

Retiro de cutículas.

Masajes

Exfoliación.

Mascarilla

En algunos casos se incluye el diseño de uñas, pero dependerá del lugar.

No dejes pasar mucho tiempo para que puedas solicitar tu pedicura y arreglarlo con las tendencias del 2026 . Dinos, ¿con cuál estilo te vas a quedar?