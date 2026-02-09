5 tipos de manicura que debes llevar si tus uñas son muy cortas

Dentro del mundo de la belleza, existen diferentes tipos de manicura , donde cada uno de ellos tiene un funcionamiento específico para mantener la fortaleza de la uña. Por lo tanto, es importante identificar las alternativas que hay y sus efectos, para encontrar la que se adecúa mejor a nosotros.

Es así que te vamos a detallar cuáles son las mejores alternativas si tienes uñas que son muy cortas. No te vayas y descubre todas las opciones que puedes escoger para tener unas manos de impacto.

¿Qué tipo de manicura es mejor para las uñas cortas?

A diferencia de las uñas largas, donde uno busca evitar que se rompan, cuando son muy cortas buscamos alternativas que nos ayuden a mantenerlas en buenas condiciones y en su fortalecimiento, por lo que se recomienda optar por los siguientes tipos de manicura:

Clásica o tradicional : La más recomendada para todo tipo de uñas, ya que nos ayuda a tener un buen mantenimiento general y obtenemos un look natural.

: La más recomendada para todo tipo de uñas, ya que nos ayuda a tener un buen mantenimiento general y obtenemos un look natural. Americana : Se destaca por el uso de tonos nude sobre la uña, para lograr un aspecto natural y elegante mientras las proteges.

: Se destaca por el uso de tonos nude sobre la uña, para lograr un aspecto natural y elegante mientras las proteges. Japonesa : Otro tratamiento que se ha vuelto popular, puesto que busca nutrir y darle brillo a la uña sin el uso de esmaltes.

: Otro tratamiento que se ha vuelto popular, puesto que busca nutrir y darle brillo a la uña sin el uso de esmaltes. Rusa : Una limpieza minuciosa en la que se eliminan las cutículas, logrando un aspecto pulcro y profesional.

: Una limpieza minuciosa en la que se eliminan las cutículas, logrando un aspecto pulcro y profesional. Spa: Otra gran alternativa para quienes desean cuidar sus manos, evitando el uso de esmaltes o acrílicos que puedan ser agresivos, donde se obtiene una experiencia de relajación y cuidado intensivo.

¿Qué es la manicura y para qué sirve?

Cuando pensamos en los tipos de manicura, lo primero que imaginamos es el gelish o el acrílico que se usa para decorar nuestras uñas; la realidad es que el servicio es más amplio. Puesto que se busca lograr la hidratación y limpieza de la uña, dándole prioridad a su salud, también se enfoca en el cuidado de la piel.

Hay diferentes opciones; algunas se enfocan en alargar la uña, fortalecerla o mantener su buen estado. En algunos casos, se incluye el lavado, masajes, exfoliación, aplicación de esmalte y más, pero todo dependerá del servicio. Razones por las que es importante identificar cuáles son las mejores para cuando son muy cortas .