7 diseños de uñas soft con relieve, cortas o largas se verán elegantes y originales

Las uñas soft son una tendencia que se está volviendo popular entre todas las mujeres por tener las puntas hechas en gel, además son libres de plástico, resinas y polímeros, lo que las vuelve menos dolorosas al momento de retirarlas, en comparación con las de acrílico. Es por eso que te mostramos 7 diseños que seguro te encantarán, cada uno luce espectacular en uñas cortas o largas.

Uñas rojas: El diseño clásico que nunca falla es el de un tono para cada uña. El color rojo es un básico que todas las mujeres deben usar alguna vez en su vida ya que luce elegante y se ve bien en cualquier mano. Es un tono combinable y que resalta, ya sea en uñas largas o cortas. Además, la textura de gel da una apariencia divertida y juvenil que definitivamente marca un estilo personal.

Uñas rojas de gel|Crédito: Pexels

Uñas de colores: La tendencia de poner un color distinto en cada uña es un diseño que nuca falla y que en definitiva luce original. Además, al ser en gel, la apariencia de la uña luce distinta en comparación con la acrílica. Este diseño es para aquellas mujeres que buscan arriesgarse y marcar su propio estilo.

Uñas de colores|Crédito: Pexels

Uñas con diseños minimalistas: El minimalismo no solo se queda en los cuadros y obras de arte, también en las uñas. Luce muchísimo cuando se combinan dos colores y en dos o tres uñas se dibuja una figura minimalista o bien, líneas en forma de curva haciendo figuras. Esta es una tendencia que se ve elegante y divertida al mismo tiempo.

uñas minimalistas|Crédito: Pexels

Uñas francesas: La uña francesa no pasa de moda, siempre será un diseño clásico que emita elegancia y que combine con cualquier look, por lo que usarla es un básico que refleja sofisticación. Además luce bien en uñas largas o cortas.

uñas francesas|Crédito: Pexels



Uñas con degradado: Las uñas en gel con colores degradados son un diseño que emiten originalidad ya que no es común portar un tono así. Por otro lado, si se eligen colores claros, son perfectas para un look elegante. Si te gusta apostar por lo diferente, este diseño es para ti.

uñas degradadas|Crédito: Pexels

Uñas azul marino: Este color es uno de los más elegantes que hay. El diseño se vuelve más lindo cuando lo único que destaca es el color, además por ser en gel luce más brillante por lo que es perfecto para usarlo en la noche.

uñas azul marino|Crédito: Pexels

Las flores son un diseño que luce original en las uñas, transmite diversión y optimismo. Suelen verse muy bien en tonos claros como azul, amarillo y rosa, además son perfectas para usarse en el día a día.