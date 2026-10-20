3 delineados japoneses perfectos para mujeres jóvenes y maduras

El mundo del maquillaje asiático, especialmente el J-Beuty se caracteriza por buscar naturalidad, armonía y juventud en el rostro. A continuación, te compartimos 3 estilos icónicos de delineados japoneses en tendencia que favorecen a todas las generaciones.

A diferencia de las técnicas occidentales que suelen proponer trazos muy gruesos y angulares que a veces endurecen las facciones, las técnicas japonesas se enfocan en agrandar los ojos, suavizar la mirada y levantar el párpado.

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3 delineados japoneses perfectos para mujeres jóvenes

El delineado Puppy Eyes

El delineado Puppy Eyes

Es un look sumamente popular en 2026 gracias a su efecto rejuvenecedor inmediato. En jóvenes, aporta una estética sumamente tierna, fresca y casual, ideal para el diario.

En pieles maduras, es un truco infalible. Al no forzar una línea hacia arriba sobre la zona donde suelen formarse las líneas de expresión o pliegues del ojo.

El delineado invisible

El delineado invisible

Los maquilladores sugieren usar un lápiz de gel cremoso de larga duración en tono café oscuro. Levanta sutilmente el párpado y rellena únicamente la línea de agua superior. No hagas colita exterior; el impacto viene de la definición interna.

En jóvenes brinda un look de maquillaje sin maquillaje y en pieles maduras enmarca la mirada y da la apariencia de unas pestañas mucho más densas y pobladas.

El delineado de esquina abierta con énfasis sutil

El delineado de esquina abierta con énfasis sutil

Con un delineador líquido o plumón de flujo constante, comienza el trazo desde la mitad del ojo hacia afuera, manteniéndolo pegado a las pestalas.

Al llegar al final del ojo, haz una pequeña ala recta y corta. Para fijar la simetría si tienes el párpado caído, los profesionales recomiendan realizar el trazo siempre con los ojos abiertos y mirando al frente.

En mujeres jóvenes, es la base perfecta para experimentar con delineados gráficos modernos o añadir un toque de sombras en degradado de estilo anime.

Evita por completo la zona conflictiva del párpado encapotado central. Al concentrar el trazo solo en la esquina de afuera, rasga la mirada de forma muy elegante y limpia.

