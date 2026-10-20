Exatlón México: ¿Quién se viste de gloria y se lleva la Medalla Femenil hoy 20 de octubre?

Es martes 20 de octubre en Exatlón México y eso solo puede significar una cosa: hoy las Atletas de ambos equipos competirán por la Medalla Femenil. Recordemos que estamos en la novena semana y que las mujeres están en riesgo. Es por eso que ella solo dará todo para ganar la vida extra que otorga dicho reconocimiento. Hasta este momento, no se ha dado a conocer el nombre de la Atleta que ganó la competencia. Es por eso que debemos estar al pendiente del programa de Exatlón México, el cual se transmitirá a las 6:30 pm a través de la señal de Azteca UNO.

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¿Qué se juega hoy en Exatlón México?

Este martes en Exatlón México los Atletas se enfrentarán en la Batalla Colosal. Recordemos que el equipo ganador de esta carrera obtiene un beneficio, el cual es una salida especial para que los atletas puedan distraerse y reponerse de la competencia. La semana pasada, el Equipo Rojo ganó el juego y obtuvo una salida a los go-karts, donde todos juntos organizaron una divertida carrera. Además, las mujeres de ambos equipos tendrán que jugar por la Medalla Femenil.

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¿Quién ganó la Medalla Feminil este 20 de octubre?

Aún no se conoce a la Atleta ganadora de la Medalla Femenil de este martes. Es por eso que tendremos que estar pendientes de la competencia y el resultado en el programa de Exatlón México, que será transmitido dentro de unas horas en Exatlón México.

¿Quién ganó la Batalla Colosal?

Todavía no se revela al equipo ganador de la Batalla Colosal ni la salida que ganaron los Atletas. Este se dará a conocer más tarde durante el programa completo.

¿Quién es el refuerzo del Equipo Azul?

Luego de la salida de Hugo Espinoza del Equipo Azul, Antonio Rosique anunció el día de ayer que hoy los Atletas y el público podríamos conocer al nuevo refuerzo de los Azules. Hasta este momento no se conoce el nombre del competidor ni la trayectoria que tiene.

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