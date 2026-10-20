Mientras en México intentamos calmar a los bebés cuando lloran, en Japón existe un festival de sumo en el que los luchadores los hacen llorar a propósito

En cada rincón del mundo, existen diferentes costumbres que los habitantes preservan como parte de su historia y que los distingue entre otros países. Es el caso de Japón, que cuenta con varias tradiciones que a los turistas pueden sonarles como insólitas, aunque para ellos forman parte de su cotidianeidad, como los festivales de sumo al que muchos padres de familia llevan a sus bebés con el fin de que los luchadores los hagan llorar a propósito.

Lo curioso es que contrario a lo que suele suceder en México, donde las lágrimas de los pequeños tratan de ser evitadas a toda costa y hasta generan cierta preocupación, aquí esta reacción no es negativa. Esta festividad se llama Nakizumo o Naki Sumo, suele llevarse a cabo en diversos templos y tiene más de 400 años de historia, lo que lo convierte en una herencia innegable para la cultura japonesa, según un artículo de Japan Up Close.

El Nakizumo es una tradición donde los sumos hacen llorar a los bebés para mostrar su fortaleza|Creative Commons - Brinacor

¿Por qué en Japón se acostumbra hacer llorar a los bebés? El increíble significado del Nakizumo

Lejos de tratarse de una broma pesada o maldad con los niños, el festival Nakizumo que se celebra en Japón rinde honor al proverbio "naku ko wa sodatsu", cuyo significado sería que "los bebés que lloran crecen sanos y muy fuertes". Por lo que las familias que llevan a sus hijos tendrían como objetivo dar buen augurio para la salud de los niños y para alejar los malos espíritus que pretendan rondarlos por su inocencia.

Hay algunas ediciones en las que sí se busca a un ganador y tal como explica un artículo de Japan Travel, se le otorga la victoria al bebé con el llanto más intenso, pues esto sería señal de que es el que mejor salud tiene y resguarda gran fortaleza en el interior. Mientras que en otros Naki Sumo no se busca poner a competir a los niños, sino que la celebración se enfoca principalmente en orar por su bienestar y el de su familia.

Se cree que mientras más fuerte llore un bebé, más sano está y en el Nakizumo se ponen a prueba|Imagen hecha con IA

Cómo son los festivales donde un luchador de sumo hace llorar a los bebés en Japón

El proceso para el ritual del Nakizumo es mucho menos complejo de lo que muchos extranjeros pueden pensar al oír sobre la tradición japonesa de provocar el llanto en un bebé. Antes de entrar al área de combate, los luchadores se aproximan y cargan a alguno de los pequeños que están esperando a pasar. De acuerdo con el portal de Go Tokyo, aquí es donde se busca causar una reacción en ellos con gestos, cargadas o movimientos que no se esperan.

Todo esto ocurre mientras a lo lejos, sus padres y familiares observan emocionados, pero sin consolarlos. Esto porque los responsables de llevar a los pequeños, ya saben que el objetivo es que se desborde y tratar de calmarlos puede interferir con esta "bendición", todo lo contrario a cuando en México un bebé llora e inmediatamente se le consuela y que también forma parte de las costumbres arraigadas que en otras partes del mundo podrían sonar imposibles.