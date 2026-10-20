El rojo pasó de moda: este es el color de uñas que se ve elegante y es tendencia este otoño

El marrón chocolate es uno de los colores de uñas que gana protagonismo este otoño, gracias a su versatilidad y capacidad para complementar distintos estilos. Aunque el rojo continúa siendo un clásico de la manicura, los tonos marrones profundos ofrecen una alternativa moderna que combina con los colores característicos de la temporada, como el beige, el camel, el gris y el verde oliva.

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Desde las uñas cortas y cuadradas hasta las formas almendradas, el marrón chocolate permite conseguir una manicura refinada sin recurrir a los tonos tradicionales de siempre. Así puedes llevar esta tendencia de otoño.

¿Por qué el marrón chocolate es el color de uñas tendencia del otoño 2026?

La popularidad de los tonos marrones responde a la búsqueda de manicuras cálidas y fáciles de adaptar tanto a los looks cotidianos como a las ocasiones especiales. Su principal ventaja es que aporta profundidad sin resultar tan llamativo como algunos rojos intensos o los colores neón.

Además, las tendencias de belleza difundidas por Vogue han destacado en distintas temporadas los tonos terrosos, los acabados brillantes y las manicuras inspiradas en los colores del café y el chocolate. Para conseguir un resultado elegante, los especialistas suelen recomendar prestar atención a la preparación de la uña, la aplicación uniforme del esmalte y el sellado con una capa superior.

La elección del tono también influye en el resultado. Mientras los marrones con matices cálidos aportan un efecto acogedor, los más oscuros ofrecen una apariencia sobria y sofisticada.

¿Cómo llevar las uñas marrón chocolate para conseguir una manicura elegante?

Una de las ventajas de esta tendencia es que se adapta a diferentes largos, formas y preferencias. No es necesario llevar uñas largas para lucir un resultado cuidado: las cortas con bordes prolijos también permiten destacar el color.

Estas son algunas opciones para incorporar el marrón chocolate a la manicura otoñal:



Marrón chocolate brillante: ideal para una manicura clásica, uniforme y sofisticada.

ideal para una manicura clásica, uniforme y sofisticada. Marrón mate: una alternativa moderna que aporta una textura diferente y discreta.

una alternativa moderna que aporta una textura diferente y discreta. Chocolate con detalles dorados: perfecto para sumar luminosidad sin perder elegancia.

perfecto para sumar luminosidad sin perder elegancia. Manicura francesa marrón: sustituye la tradicional punta blanca por un tono chocolate y consigue un resultado original.

sustituye la tradicional punta blanca por un tono chocolate y consigue un resultado original. Marrón con efecto cat eye: incorpora reflejos sutiles que aportan profundidad y dimensión.

Para mantener las uñas en buen estado, conviene aplicar aceite para cutículas, hidratar las manos y evitar retirar el esmalte de manera agresiva. Una manicura bien cuidada ayuda a realzar cualquier color y prolonga su aspecto prolijo.