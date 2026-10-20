El eyeliner ya no está de moda: este es el delineador que ofrece un acabado relajado

En el mundo del maquillaje durante mucho tiempo se utilizó el eyeliner negro como uno de los infaltables. Sin embargo, en la actualidad ha sido reemplazado por un delineador que brinda un acabado relajado por medio de una técnica más suave.

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El clásico cat-eye ultra preciso ha dado paso a acabados de estilo effortless o desordenados, inspirados en estéticas como el Smokey Eye Grunge de los años 90 y el sombreado sutil.

¿Cómo aplicar el nuevo delineador en tendencia?

Si lo que buscas es obtener un acabado relajado pues los expertos en maquillaje recomiendan sustituir los rotuladores líquidos por dos herramientas clave:

Delineadores en lápiz cremosos o retráctiles: Debes optar por estos debido a que te permiten trazar la línea de las pestañas y difuminarla inmediatamente con un pincel tipo bala o con la yema de los dedos antes de que se fije.

Sombras de ojos en tonos tierra o negros suaves: Aplicadas con pinceles biselados directamente sobre la línea de las pestañas, ofrecen una transición difuminada ideal para agrandar el ojo de forma natural y sin esfuerzo.

Mujer haciéndose delineado|Canva

Esto no es todo ya que no solo tienes que cambiar la herramienta, sino que los especialistas manifiestan que se debe optar por los eyeliner de colores como pueden ser marrones, grises, ciruelas o bronces, los cuales desplazan la dureza del negro clásico para adaptarse mejor a maquillajes cotidianos.

Una vez que tengas la herramienta vas a proceder a realizar los siguientes pasos:

Prepara el párpado

Coloca un poco de corrector o una sombra beige mate en toda la extensión del párpado. Así vas a poder eliminar la grasa natural y logrará que no se mueva el delineado.

Traza una línea imperfecta

Toma un lápiz cremoso para dibujar una línea pegada a las pestañas superiores. No importa si no queda perfecta ya que el siguiente paso lo dejará perfecto. Hazlo desde la mitad del ojo hacia afuera.

Esta es una gran herramienta.|Pexels

Difumina inmediatamente

Con un pincel biselado o la yema de tus dedos frota suavemente el trazo de izquierda a derecha. El objetivo es "romper" la línea limpia para que se vea borrosa y ahumada.

Alarga la esquina

Si quieres un efecto rasgado pero sutil, usa el sobrante de producto que quedó en el pincel y arrástralo suavemente hacia la sien, creando una pequeña "colita" difuminada.

Sella con sombra

Por último, debes tomar una sombra del mismo tono con un pincel y presiona encima del delineado que difuminaste. Esto cumple una doble función: suaviza aún más el acabado y sella el lápiz para que dure todo el día.