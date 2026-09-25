Frascos de perfume: 2 ideas increíbles para convertirlos en floreros

Los frascos de perfume a veces se acumulan debido a que su diseño es tan hermoso que da pena tirarlos, pero puedes volver a reutilizarlos de la mejor manera. Con creatividad podrás convertirlos en floreros estéticos y elegantes para decorar tus espacios.

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Aquí te vamos a contar sobre dos ideas interesantes para reciclar los frascos de perfume de la mejor manera. Ahora si manos a la obra y ponte a realizar estos increíbles objetos decorativos.

¿Cómo transformar los frascos de perfume en floreros?

Idea 1: Conjunto de mini floreros de mesa con efecto esmerilado y flores de tela

Aquí te dejamos una idea en la que puedes decorar la isla central, una repisa o la mesa del comedor.

Materiales necesarios



Frascos de perfume vacíos, limpios y sin restos de líquido ni atomizador.

Pintura en aerosol con efecto esmerilado o traslúcido (opcional, para darles una textura mate similar a la imagen).

Ramilletes pequeños de flores artificiales, florecitas de tela, rosas miniatura o pequeños arreglos con perlas y alambre floral.

Agua (solo si utilizas flores naturales).

Paso a paso

Limpieza profunda: vas a retirar las válvulas atomizadoras y lava bien los frascos con agua caliente y jabón para que no queden rastros de aceite o aroma.

Efecto decorativo (Opcional): en el caso de que quieras puedes aplicar una capa de pintura en aerosol esmerilado a una distancia de 30 centímetros para que quede traslúcida y opaca.

Armado del arreglo: dentro del florero puedes colocar un ramillete de flores de tela o de papel. Los tallos se mantendrán firmes sin necesidad de esponjas florales complejas.

Esta es una idea entre tantas.|Pinterest

Idea 2: Mini floreros magnéticos o de pared para optimizar espacio

Con esta idea podrás aprovechar de las paredes verticales o las superficies metálicas de la cocina sobre todo si tienes espacios reducidos y quieres mantener la encimera despejada.

Materiales necesarios

Frascos de perfume pequeños y de formas geométricas (como cuadrados o rectangulares planos).

Imanes de neodimio de alta resistencia o una base metálica decorativa.

Pegamento epóxico o de cianoacrilato de secado fuerte.

Flores frescas de estación (como claveles miniatura, margaritas silvestres o follaje verde).

Paso a paso

Preparación de la base: es importante que limpies muy bien los frascos de perfume con alcohol para que el adhesivo se fije correctamente.

Colocación del soporte: vas a pegar con cuidado los imanes en la parte trasera de los frascos. Si prefieres colgarlos en la pared, puedes fijar pequeñas abrazaderas metálicas.

Montaje y llenado: coloca unas gotas de agua en el interior de cada frasco e introduce tallos cortos de flores frescas y coloridas para dar vida y un aroma natural a la cocina