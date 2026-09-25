El aguacate tiene raíces mesoamericanas, pero su consumo adquirió formas diferentes después de su expansión por América. En México, suele terminar en guacamole, mientras que en Brasil lo preparan con azúcar. En cambio, en el país azteca el mole combina chiles y chocolate, pero en Japón tienen el mochi que se prepara en versiones dulces y saladas.

Mientras en México el aguacate suele terminar en guacamole, en Brasil lo mezclan incluso con azúcar|Pinterest

El guacamole en México

La Secretaría de Agricultura menciona que el guacamole tiene raíces prehispánicas y que los mexicas lo llamaban ahuacamolli. Las primeras versiones utilizaron aguacate, jitomate y chile, ingredientes que se machacaban en molcajetes, que puedes acompañar con estas 7 recetas fáciles y rápidas.

Con el paso del tiempo aparecieron otras variantes que incorporaron cebolla, ajo, sal y jugo de limón. La preparación mexicana no tiene una receta específica, ya que el guacamole puede acompañarse con jitomate, cebolla, limón y chile verde, además de servirse con totopos, nachos o chicharrón.

El aguacate con azúcar en Brasil

Una de las formas tradicionales consiste en machacar la pulpa y añadir azúcar. En Brasil, el consumo suele darse en recetas dulces, con azúcar y limón, o en una bebida preparada con leche, conocida como vitamina.

Otra preparación sencilla utiliza tres ingredientes. Un aguacate maduro, dos cucharadas de azúcar y el jugo de dos limones. La pulpa se corta en trozos, se le añade el azúcar y después el jugo del cítrico antes de servirse.

Mientras en México el aguacate suele terminar en guacamole, en Brasil lo mezclan incluso con azúcar|Pinterest

La diferencia entre el aguacate en México y Brasil

El Ministerio de Salud de Brasil describe al aguacate como una pulpa suave y carnosa, mientras la Secretaría de Agricultura de México señala que el fruto maduro adquiere una consistencia similar a la mantequilla firme. Estas características permiten triturarlo para elaborar una salsa, mezclarlo con azúcar o incorporarlo a bebidas y otras recetas.

Aguacate: ¿Fruta o verdura?

El aguacate es una fruta, aunque muchas personas lo consideran una verdura por la forma en que suele utilizarse en la cocina. Desde el punto de vista botánico, pertenece a la categoría de los frutos porque se desarrolla a partir de la flor de la planta y contiene una semilla en su interior.

El aguacate es un fruto carnoso con una pulpa rica en grasas. En la gastronomía mexicana suele aparecer en preparaciones saladas, como el guacamole, las ensaladas y tacos.