Manzanilla en las raíces de la Monstera (Costilla de Adán): para qué sirve y cada cuánto tiempo aplicarla

La Monstera es una de las plantas más top a la hora de decorar la casa . Algunos la conocen como Cerimán o incluso de manera coloquial como “Costilla de Adán”. Este ejemplar tiene unas hojas grandes y tiene cuidados sencillos. Sin embargo, sus raíces son las que comúnmente causan problemas. Por eso, el té de manzanilla puede ayudar a protegerlas.

¿Para qué sirve poner manzanilla en la Monstera?

La manzanilla sirve como un fungicida natural muy suave que ayuda a prevenir la pudrición de las raíces de la Monstera deliciosa. Además, sirve como bioestimulante para fortalecer sus defensas, previene los hongos, y fomenta la reproducción. Como consecuencia, crece una planta saludable y muy bonita.

¿Cuánta manzanilla debes ponerle a la Monstera para que crezca grande y fuerte?

Aunque la manzanilla es saludable para la Monstera, es importante no exceder en cantidad. Según expertos en jardinería, debe usarse con moderación para evitar un exceso de humedad. Pero, ¿cada cuánto hay que ponerle manzanilla a la planta? Lo recomendable es una vez al mes en una infusión diluída. Puedes meter un palito de madera a la tierra y si sale pegada, espera más tiempo hasta que esté completamente seca.

Monstera: cuidados para que crezca saludable en tu hogar

La monstera debe tener cuidados especiales aunque es muy fácil de mantener con vida. Si quieres que esté saludable en tu hogar, sigue estos consejos de Verdecora y El Mueble:

Aprende a cuidar una Monstera, la plaanta ideal para decorar la casa.|(ESPECIAL/CANVA)

Lo más importante es la luz : debe estar cerca de una ventana, pero que no le dé la luz del sol directo, porque se podrían quemar sus hojas.

: debe estar cerca de una ventana, pero que no le dé la luz del sol directo, porque se podrían quemar sus hojas. El riego es moderado : ten cuidado de no encharcar la planta y tampoco dejes que la tierra se seque demasiado.

: ten cuidado de no encharcar la planta y tampoco dejes que la tierra se seque demasiado. La humedad es importante: al ser una planta de selva, es indispensable que las hojas de la Monstera estén húmedas, ya sea con ayuda de un humidificador o con agua del atomizador en temporada de calor.

al ser una planta de selva, es indispensable que las hojas de la Monstera estén húmedas, ya sea con ayuda de un humidificador o con agua del atomizador en temporada de calor. Trasplante cada 2 años: es importante para su crecimiento correcto.

es importante para su crecimiento correcto. El abono es exigente: debes ponerle abono cada 15 días entre primavera y verano; en invierno suspende el tratamiento.

debes ponerle abono cada 15 días entre primavera y verano; en invierno suspende el tratamiento. Temperatura, el menor problema: la Monstera aguanta temperaturas bajas de 0 a 5 grados, entonces no habrá problema.

Dónde poner la Monstera

La planta Monstera se puede poner en la sala, la recámara, alguna esquina del comedor o incluso al final de un pasillo largo. El Mueble sugiere que el mejor lugar dependerá del diseño de tu casa y el flujo de las personas que lo habitan, pero lo ideal es que sea en un espacio muy iluminado, lejos del aire acondicionado.